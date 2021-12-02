الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة بمعدلات الرحلات السياحية الإسبانية إلى المطارات المصرية (خاص)

مصر للطيران
مصر للطيران

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة معدلات التشغيل الجوية الدولية السياحية الوافدة الى المطارات المصرية خلال الأونة الأخيرة تزامنا مع بداية الفصل الشتوي، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية مختلفة الجنسيات الوافدة إلى البلاد.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن الرحلات السياحية الإسبانية الوافدة إلى المطارات السياحية المصرية، أصبحت عنصرا أساسيا في معدلات التشغيل الجوية الدولية القادمة من المدن والمنتجعات المصرية، عبر مختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، مشددا على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الجوية، في ظل تردي لأوضاع الصحية بمختلف أنحاء العالم.

وأشارت المصادر إلى أن مطارات الأقصر والغردقة وشرم الشيخ تشهد رواجا كبيرا في الرحلات السياحية الاسبانية الوافدة عبر مختلف شركات الطيران المصرية، متوقعا زيادة تلك الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة، مع قرب الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد ، حيث تحرص معظم الوفود السياحية مختلفة الجنسيات لقضاء تلك المناسبات بالمدن والمنتجعات السياحية والحضارية المصرية، في ظل التجهيزات والإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري حاليا.

وأوضحت المصادر أن وزارة الطيران المدني تولي اهتماما كبيرا بزيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية والسياحية مختلفة الجنسيات، حيث تم إصدار تعليمات وتوجيهات مشددة لمديري المطارات السياحية، بضرورة تقديم جميع الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي ربما تعوق الحركة الجوية والركابية بتلك المطارات، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمي وبالأخص منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، حيث تحرص الدول على جذب مزيد من الوفود الركابية والسياحية الى مطاراتها، لزيادة مواردها المالية والاقتصادية، وتعويض الخسائر المالية الفادحة التي تعرض لها سوق النقل الجوي على مستوى جراء تفشي جائحة كورونا في الربع الأول من العالم الماضي وحتى الآن.

 

القابضة للمطارات والملاحة الجوية الرحلات السياحية الاسبانية المطارات السياحية المصرية الاجراءات والتدابير الاحترازية مطارات الاقصر والغردقة وشرم الشيخ

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