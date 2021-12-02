ضبط راكب أخفى الحشيش في «الحذاء» بالمطار

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكبين الأول بحوزته أسلحة بيضاء والثاني بحوزته قطعة من الحشيش المخدر أخفاها في حذائه، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنها رسومًا وضرائب جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون أسلحة بيضاء داخل حقائب الراكب.

قام أحمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط 10 خناجر ذات نصل قرر المقدم أحمد حمد من إدارة شرطة الحماية المدنية بالمطار أنه محظور حيازتهم طبقًا للقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

وفي المحاولة الثانية تقدم أحد الركاب القادمين على طيران الشرق الأوسط بيروت لإنهاء الإجراءات الجمركية علي حقائبه في الصالة الحمراء.

قام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف بتكليف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا وتم تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على الراكب إلا أنه تلاحظ لهما ارتباك الراكب، قام مدير إدارة الجمرك بتكليف المأمور ومدير الحركة بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط قطعة تزن حوالى 35 جرام من مخدر الحشيش مخبأة في فردة الحذاء الذي يرتديه الراكب.

أمر صبحي ربيع مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد سعد مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة للتحقيق.