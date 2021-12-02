الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يستعد لـ«أوميكرون» بـ300 مليون جرعة لقاح

أوميكرون
أوميكرون

أكد وزير الصحة العراقي هاني العقابي، استنفار كامل الجهود والطاقات في المؤسسات الطبية للتصدي للموجة الرابعة من فيروس كورونا "كوفيد 19"، ولاسيما مع ظهور المتحور الجديد المعروف حاليا باسم (أوميكرون).

وقال العقابي - في تصريح خاص للقناة (العراقية) الإخبارية اليوم الخميس - إنه "يوجد أكثر من 300 مليون جرعة تطعيم مضاد لفيروس كورونا المستجد في مخازن البلاد" وذلك لمواجهة الموجة الرابعة من الفيروس، لاسيما مع انتشار المتحور الجديد (أوميكرون).

وشدد وزير الصحة العراقي على أهمية أخذ التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، قائلا :"إن التطعيم هو السبيل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا والمتحور الجديد (أوميكرون) ولتقليل أعداد الوفيات والإصابات في البلاد".
ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي وافقت فيه وزارة الصحة العراقية على إعطاء الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا للمواطنين من الكوادر الصحية والأعمار الكبيرة والفئات الهشة التي مناعتها قليلة، وذلك للتصدي للموجة الرابعة من الفيروس في البلاد.

كان وزير الصحة العراقي قد قال في وقت سابق إن حظر التجوال أصبح من الماضي، لأن أغلب الدول لم تلجأ إليه كما كانت سابقا، لأن الإغلاق يؤثر على الاقتصاد وحركة المواطنين، مبينا أن حظر التجوال في الموجتين الأولى والثانية كان بسبب عدم وجود اللقاح، ولكن الآن نستطيع حماية المواطنين في البلاد.
فيما أفادت وزارة الصحة بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 23 ألفا و 844حالة.

وقالت الوزارة في تقرير، إنه تم تسجيل 889 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و820 ألفا و61 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 1203 أشخاص، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و46ألفا و  ٢٢٤ شخصا.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 22 ألفا و282 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل  إلى سبعة ملايين و545 ألفا و538 شخصا.

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