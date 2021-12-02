جامعة كفرالشيخ تطلق قافلة طبية وبيطرية وزراعية لقرى مطوبس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ قافلة طبية بشرية وبيطرية وزراعية شاملة لأهالي قرية "البصراط " والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وشارك في القافلة الشاملة كليات الطب البشري والطب البيطري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والزراعة.

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور عماد عبد المنجي صدقة، أستاذ الأورام بكلية الطب، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن هذه القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية البشرية و البيطرية و الزراعية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات المجانية للمواطنين فى المناطق النائية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي لأهالي القرى الواقعة في نطاقها حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين ينفذها أساتذة متخصصين من مختلف الكليات لتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

وأضاف الدكتور دسوقي بأنه جرى الكشف المجاني على جميع المرضى وعددهم 1810 مواطن على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال في تنمية الوعي الصحي بإشراف أساتذة متخصصين من كليات "الطب، والتمريض" وطب الفم والأسنان والصيدلة من خلال تخصصات الباطنة، العيون والرمد، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال وجراحة عامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ و الأعصاب والأمراض الصدرية ، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

وذكر دسوقي أن القافلة تضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري والضغط وكيفية العناية بالقدم السكري وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية، كما قدم فريق كلية طب الفم والأسنان محاضرة توعية لنشر الوعي الصحي للعناية بالفم والأسنان والأساليب المتبعة للوقاية من أمراض تسوس الأسنان والعناية بالفم بصفة عامة.

وقال رئيس الجامعة إن القافلة البيطرية برئاسة الأستاذ الدكتور محمود موسى، وكيل كلية الطب البيطري، تمكنت من علاج 357 حالة بقرية الصفران، وصرفت الأدوية البيطرية اللازمة للمزارعين مجانًا بالإضافة إلى توعية المزارعين ومربى الماشية بالعديد من الإرشادات البيطرية السليمة، مؤكداً أن هذه القافلة، ضمن القوافل تشهدها قرى المحافظة لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين وعلاج الماشية والطيور، كما شملت أنشطة القوافل الإرشادية أيضاً الزراعة برئاسة الأستاذ الدكتور متولي سالم للتواصل مع المزارعين وتوصيل المعلومة الإرشادية لهم، والرد على تساؤلاتهم الفنية، فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية وطرق التسميد والري والمكافحة وبلغ عدد المستفيدين 32 مزارع.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شملت تخصصات طبية وتمريضية شاملة الكشف والفحص وصرف العلاج مجانا للمواطنين بالوحدة الصحية بقرية "الملاوح" التابعة للوحدة المحلية والقرى المجاورة بمركز مطوبس.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القوافل الطبية والتي تنظمها الجامعة ممثلة في كليات القطاع الصحي تعد أحد أهم الخطوات الإيجابية للمجتمع في مراكز محافظة كفر الشيخ الإدارية المختلفة، بتوفير الخدمات الطبية المتميزة وتخفيف معاناة السفر من المناطق النائية والعمل على تقديم الخدمات الصحية لهم بكل سهولة ويسر.