الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة كفرالشيخ تطلق قافلة طبية وبيطرية وزراعية لقرى مطوبس

القافلة
القافلة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ قافلة طبية بشرية وبيطرية وزراعية شاملة لأهالي قرية "البصراط " والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وشارك في القافلة الشاملة كليات الطب البشري والطب البيطري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والزراعة.

 وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور عماد عبد المنجي صدقة، أستاذ الأورام بكلية الطب، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن هذه القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية البشرية و البيطرية و الزراعية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات المجانية للمواطنين فى المناطق النائية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي لأهالي القرى الواقعة في نطاقها حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين ينفذها أساتذة متخصصين من مختلف الكليات لتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

وأضاف الدكتور دسوقي بأنه جرى الكشف المجاني على جميع المرضى وعددهم 1810 مواطن على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال في تنمية الوعي الصحي بإشراف أساتذة متخصصين من كليات "الطب، والتمريض" وطب الفم والأسنان والصيدلة من خلال تخصصات الباطنة، العيون والرمد، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال وجراحة عامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ و الأعصاب والأمراض الصدرية ، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

وذكر دسوقي أن القافلة تضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري والضغط وكيفية العناية بالقدم السكري وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية، كما قدم فريق كلية طب الفم والأسنان محاضرة توعية لنشر الوعي الصحي للعناية بالفم والأسنان والأساليب المتبعة للوقاية من أمراض تسوس الأسنان والعناية بالفم بصفة عامة.

وقال رئيس الجامعة إن القافلة البيطرية برئاسة الأستاذ الدكتور محمود موسى، وكيل كلية الطب البيطري، تمكنت من علاج 357 حالة بقرية الصفران، وصرفت الأدوية البيطرية اللازمة للمزارعين مجانًا بالإضافة إلى توعية المزارعين ومربى الماشية بالعديد من الإرشادات البيطرية السليمة، مؤكداً أن هذه القافلة، ضمن القوافل تشهدها قرى المحافظة لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين وعلاج الماشية والطيور، كما شملت أنشطة القوافل الإرشادية أيضاً الزراعة برئاسة الأستاذ الدكتور متولي سالم للتواصل مع المزارعين وتوصيل المعلومة الإرشادية لهم، والرد على تساؤلاتهم الفنية، فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية وطرق التسميد والري والمكافحة وبلغ عدد المستفيدين 32 مزارع.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شملت تخصصات طبية وتمريضية شاملة الكشف والفحص وصرف العلاج مجانا للمواطنين بالوحدة الصحية بقرية "الملاوح" التابعة للوحدة المحلية والقرى المجاورة بمركز مطوبس.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القوافل الطبية والتي تنظمها الجامعة ممثلة في كليات القطاع الصحي تعد أحد أهم الخطوات الإيجابية للمجتمع في مراكز محافظة كفر الشيخ الإدارية المختلفة، بتوفير الخدمات الطبية المتميزة وتخفيف معاناة السفر من المناطق النائية والعمل على تقديم الخدمات الصحية لهم بكل سهولة ويسر.

البصراط مطوبس حياة كريمه كفر الشيخ الجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

«الصياد الصامت».. سلاح صينى يستهدف الطائرات بشعاع ليزر

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

مصرع شخص دهسًا في حادث أتوبيس وسط الغردقة

مصر تعزى تركيا فى ضحايا «عواصف مرمرة»

إيقاعات تطرب وطلة تخطف العين.. الموسيقى العسكرية بالزى الفرعونى فى «إيديكس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج