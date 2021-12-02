«المحكمة» يحقق إيرادات مقبولة في أسبوعه الأول بدور العرض

حقق فيلم “المحكمة” إيرادات مقبولة خلال أسبوع عرضه الأول في السينما المصرية بعد طرحه الأربعاء الماضي بطولة عدد كبير من النجوم منهم غادة عادل وفتحي عبد الوهاب.

وجمع الفيلم خلال الأسبوع الأول له بدور العرض إيرادات بقيمة مليون جنيهًا و750 ألفًا محققًا الإيرادات الأعلى هذا الأسبوع لكنها تظل انطلاقة مقبولة.

وتدور أحداث فيلم المحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية حيث إنه يتناول العديد من القضايا المهمة من واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، فهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.

ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، وفتحي عبدالوهاب، ويسرا اللوزي، وجميلة عوض، ومحمود عبدالمغني، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، وأحمد داش، وعارفه عبدالرسول، وكريم عفيفي، وملك زاهر، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

يشار إلى أن الشركة المنتج أعلنت طرح الفيلم بجميع السينمات في مصر والسعودية والكويت ودول الخليج ، وبدأت في نشر الأفيشات الدعائية التي يتصدرها كل بطل بمفرده، وبعدها طرح البرومو وطرح بالسينمات قبل أسبوع.

وأكد أحمد داش صاحب إحدى القصص الهامة في الفيلم في تصريحات صحفية أن طبيعة الدور وتركيبته وتفكيره جعله لا يتردد في الموافقة على خوض التجربة وأن الفيلم من الأعمال المهمة في مسيرته الفنية لأن شخصيته مختلفة ولم يقدم مثلها من قبل.

وأشار إلى أن الفيلم يناقش ضمن قضاياه قضية الاغتصاب وإفلات بعض المجرمين من الجزاء المناسب بسبب عمرهم ، متمنيا أن يلاقى الفيلم إعجاب الجمهور وقت عرضه.

ولفت إلى أنه يريد أن يجسد باقة مختلفة ومتنوعة من الشخصيات، مشيرًا إلى أن الفن موهبة وتجارب ورؤى مختلفة، تعتمد على أداء الممثل وكيفية تقديمه لها.

ويسلط الفيلم الضوء على 6 قضايا جنائية ومدنية، هي محكمة أسرة، واغتصاب، وميراث وتحول جنسي، حيث يقوم الفنان أحمد داش باغتصاب الفنانة مايان السيد وتتوالى الأحداث وسرد القضايا.