الصحة: توسيع دائرة الفحص الجينى لمن يصاب بكورونا فى معامل الوزارة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن معظم دول العالم تعمل على توسيع حملة الفحوصات والتطعيم بلقاحات كورونا، وعمل فحص جيني لمن يثبت إصابته بفيروس كورونا.



وقال الدكتور حسام عبد الغفار، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية لبرنامج" يحدث في مصر، مع الإعلامي شريف عامر، مساء الأربعاء إنه "تم توسيع دائرة الفحص الجيني لمن يصاب بـ كورونا في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان كي يتم التأكد من عدم إصابة المواطنين بكورونا بسبب متحور أوميكرون".



وأشار إلى أن كل المحافظات السياحية التي يوجد بها تردد سياحي يتم إجراء فحص جيني لكل من يصاب بفيروس كورونا بها كي نتأكد من أن الإصابة ليست من متحور كورونا أوميكرون".

من جهة أخري، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم فحص أكثر من 20 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لافتا إلى أن المبادرة تتعلق بالكشف المبكر عن الإصابة بأورام الثدي".



وأضاف أن الإصابة بأورام الثدي من اكثر أنواع الأورام شيوعا بين السيدات والاكتشاف المبكر له يؤدي إلى نسب شفاء تصل لـ 100 % ، كما أن المبادرة الرئاسية تستهدف الكشف المبكر عن أي أورام تصيب الثدي وتتحول ثقافة المرأة بأهمية إجراء فحص دوري عن نفسها للاطمئنان على صحتها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 938 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.



وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 359516 من ضمنهم 298084 حالة تم شفاؤها، و 20537 حالة وفاة.