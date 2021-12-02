الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: توسيع دائرة الفحص الجينى لمن يصاب بكورونا فى معامل الوزارة

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

 أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن معظم دول العالم تعمل على توسيع حملة الفحوصات والتطعيم بلقاحات كورونا، وعمل فحص جيني لمن يثبت إصابته بفيروس كورونا.
 

وقال  الدكتور حسام عبد الغفار، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية لبرنامج" يحدث في مصر، مع الإعلامي شريف عامر، مساء الأربعاء إنه "تم توسيع دائرة الفحص الجيني لمن يصاب بـ كورونا في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان كي يتم التأكد من عدم إصابة المواطنين بكورونا بسبب متحور أوميكرون".


وأشار إلى أن كل المحافظات السياحية التي يوجد بها تردد سياحي يتم إجراء فحص جيني لكل من يصاب بفيروس كورونا بها كي نتأكد من أن الإصابة ليست من متحور كورونا أوميكرون".
من جهة أخري، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم فحص أكثر من 20 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لافتا إلى أن المبادرة تتعلق بالكشف المبكر عن الإصابة بأورام الثدي".
 

وأضاف أن الإصابة بأورام الثدي من اكثر أنواع الأورام شيوعا بين السيدات والاكتشاف المبكر له يؤدي إلى نسب شفاء تصل لـ 100 % ، كما أن المبادرة الرئاسية تستهدف الكشف المبكر عن أي أورام تصيب الثدي وتتحول ثقافة المرأة بأهمية إجراء فحص دوري عن نفسها للاطمئنان على صحتها.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 938 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.


وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 359516 من ضمنهم 298084 حالة تم شفاؤها، و 20537 حالة وفاة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

أول تعليق من عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق (فيديو)

الصحة: توسيع دائرة الفحص الجينى لمن يصاب بكورونا فى معامل الوزارة

بلاغ جديد ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

روسيا والناتو يتبادلان الانتقادات فى ملف أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج