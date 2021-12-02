حفل إطلاق ثانى تجارب مينا عادل جيد السردية «بيت المساكين».. اليوم

تستضيف مكتبة البلد في مقرها الكائن بشارع محمد محمود من ميدان التحرير، في السادسة من مساء اليوم الخميس، حفل إطلاق وتوقيع رواية "بيت المساكين"، للكاتب الشاب مينا عادل جيِّد، والصادرة حديثًا عن دار الكرمة للنشر، وهي ثاني تجاربه السردية، حيث سبق وصدر له مطلع العام الجاري روايته الأولي، تحت عنوان "نواحى البطرخانة"، عن دار حروف للنشر والتوزيع.

ومينا عادل جيد٬ كاتب وروائي مصري شاب، ولد في محافظة المنيا بصعيد مصر عام 1990، تخرج في كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة المنيا، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في التنمية الثقافية بجامعة القاهرة.

صدرت له عدة مؤلفات آخرها العام الماضي عن مؤسسة مجاز الثقافية٬ كتابه «كنتُ طفلًا قبطيًّا في المنيا» في 2020، ولاقى الكتاب ردود أفعال إيجابية للغاية على صعيد القُراء والنقاد، كما قُرر الكتاب ضمن منهج مادة أنثروبولوجيا الثقافة بجامعة القاهرة، وحصل "جيد" عن الكتاب علي جائزة الكتاب الأول في العلوم الإنسانية في دورة 2021 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وصدرت له كتب أخرى من بينها: «استحمار كوكب الـFacebook»، و«يوتوبيا السوشيال ميديا»،

كما كتب مينا عادل جيد للعديد من الصحف والمجلات والمواقع المصرية آخرها كانت جريدة الأهرام ويكلي، وعمل معدًا لعدد من البرامج التلفزيونية الشهيرة، وكتب السيناريو لأكثر من فيلم وثائقي وروائي قصير.

ومما جاء في رواية «بيت المساكين»، للكاتب عادل مينا جيد نقرأ: «أخذت حَمَلي، وحملته كالراعي الصالح، ونزلت سريعًا على السلَّم لأبحث عن جوارجيوس المسكين، وأقص عليه حلمي الغامض العجيب هذا، علِّي أجد لديه تفسيرًا، فهو مَن فتح ذهني على الأسرار وأحلامها السرية».

سبعة أيام حاسمة، على "صموئيل" أن يجتازها مع عائلته وصديقه الحَمَل، سبعة أيام تدفعه لطرح تساؤلات صعبة حول الحب والإيمان والوطن والهوية.

خلال أسبوع مولد العذراء في «بيت المساكين» في جبل الدير، على الصبي صموئيل أن يحسم الصراع الذي يعتمل في نفسه، ويختار بين عقلانية أخيه بطرس البعيد عن الشعائر، والإيمان المطلق لجوارجيوس المسكين.

هل سيتخذ قرار التضحية قبل اليوم السابع من رحلته؟ هل ستتجلى له أم النور وتحقق له المعجزة العظمى التي ينشدها؟، هذا ما تكشف عنه أحداث رواية "بيت المساكين"، للكاتب مينا عادل جيد.