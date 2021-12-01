الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع صادرات مصر إلى إسبانيا 80% خلال 9 أشهر

محمد المصري
محمد المصري

كشف محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، عن ارتفاع صادرات مصر لإسبانيا بنسبة 80% خلال 9 شهور، رغم أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر من الدول القليلة حول العالم التي حققت معدل نمو إيجابي خلال أزمة كورونا وإن تجديد بروتوكول التعاون المالي بين مصر وإسبانيا يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وتابع المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على صدى البلد: «النقل البحري والزراعة من أهم مجالات التعاون بين مصر وإسبانيا»، مشيرًا إلى إسبانيا تأتي في المرتبة الرابعة من ناحية قوة الاقتصاد بأوروبا.

وأكد رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، الأربعاء أن مصر وإسبانيا بلدان صديقان تربطهما أواصر طويلة ومتعددة ومتنوعة، حيث تطمح إسبانيا إلى تنويعها وتعميقها، لافتًا إلى أن بلاده تعتبر مصر بلدًا مهمًا جدًا سواء على صعيد العالم العربي والمتوسط.

قال سانشيز فى كلمته، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة: "نحن مطالبون بتعميق علاقاتنا التجارية والاقتصادية والسياسية"، لافتًا إلى أن الوفد الإسبانى الذى يرافقه يعكس مدى اهتمام الشركات الإسبانية للانخراط فى عملية النمو والتطور التى تشهدها مصر مؤخرًا.

أضاف: "بالنسبة لشركاتنا الإسبانية نحن نعتقد أن هناك تصميمًا للانخراط فى هذه المشاريع، كما أن هناك العديد من الشركات الإسبانية التى تعمل فى إسبانيا، في مجالات عدة مثل معالجة المياه، لذلك هناك الكثير من الفرص فى عملية التقدم والتطور المصرى".

تابع "هناك شركات تشارك فى الطاقات المتجددة والنقل والبيئة ومعالجة النفايات وتكنولوجيات التواصل والسياحة، والذى يعد قطاعًا هامًا فى بلدينا وكلها مجالات وقطاعات بإمكاننا أن نتعاون فيها ونعمّق التعاون بما يخصها".

وقال بيدرو سانشيز إن "إسبانيا تواجه مستقبلها بخطوات ثابتة من خلال خلق المزيد من فرص العمل وتقليص معدل البطالة في البلاد"، موضحًا أن إسبانيا ستحقق عام 2022 المزيد من النمو بين الاقتصاديات الأوروبية.

محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية صادرات مصر فيروس كورونا التعاون المالي اسبانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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