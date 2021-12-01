المغرب يسجل 3 وفيات وأكثر من 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ثلاث وفيات، و171 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد المتعافين 130 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت الوزارة المغربية في النشرة اليومية لحصيلة كورونا في البلاد، أن مليونًا و695 ألفًا و226 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس.

وأوضحت أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 22 مليونًا و683 ألفًا و635 شخصًا، مقابل 24 مليونًا و423 ألفًا و857 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى، حسبما نقلت صحيفة "هسبريس" المغربية.

وأشارت الوزارة الى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 950 ألفًا و88 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 932 ألفًا و421 حالة بنسبة تعافٍ تبلغ 98.1 في المائة فيما استقر عدد الوفيات في حدود 14 ألفًا و779 بنسبة فتك تصل الى 1.6 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية في وقت سابق الأربعاء، أعلنت أنه "لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات أمام متحور كورونا الجديد"، فيما لا تزال الدراسات والأبحاث قائمة للتأكد من مقاومة المتحور للقاحات من عدمها.

ونقلت وكالة رويترز عن مسئول في المنظمة الدولية، قوله: "تشير بعض المؤشرات المبكرة إلى أن معظم الإصابات بالمتحور أميكرون بسيطة ولا توجد حالات خطيرة".

وأضاف: "نعمل مع خبرائنا في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض".

وتابع مسئول الصحة العالمية قائلًا: "ظهور المتحور أوميكرون يبين أهمية أن نبقى يقظين"، مشددًا على أنه "من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم".