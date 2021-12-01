تغريم سايس متهم بتعذيب كلب بمصر الجديدة

أصدرت محكمة مستأنف مصر الجديدة، حكمها بتأييد تغريم سايس متهم بتعذيب كلب بمنطقة مصر الجديدة 200 جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

وتبين من التحقيقات أن الإعلامية منى فاروق، كانت ترعى مجموعة من الكلاب بالمنطقة التي تقيم بها بنطاق قسم شرطة مصر الجديدة، وبعدها فوجئت بقيام سايس يعمل في جراج بالمنطقة يقوم بالتعدي على الكلاب بقطعة خشبية وهو ما أسفر أن إصابة الكلب بكسر في القدم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وضبط السايس، وعقب تقنين الإجراءات القانونية أحيلت القضية للمحكمة والتي قضت بالحكم السابق.