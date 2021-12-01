الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

10 ديسمبر.. إطلاق ومناقشة «مفازة العابرين» لناصر خليل

غلاف الرواية
غلاف الرواية

 

يستضيف نادي أدب الطود بقصر ثقافة الطود حفل إطلاق ومناقشة رواية "مفازة العابرين" للروائي ناصر خليل وذلك يوم الخميس 10 ديسمبر المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً، تحت رعاية وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم جنوب الصعيد الثقافي.

الرواية يناقشها الروائي والقاص أحمد أبو خنيجر، ويدير اللقاء الروائي والقاص بستاني النداف وسط لفيف من أدباء نادي أدب الطود وحضور شخصيات عامة.

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رواية مفازة العابرين صدرت عن دار إبييدي للنشر والتوزيع وتتحدث عن مكان هامشي في قرية "السلامية" في فترة حكم محمد علي الكبير وإبان ثورة أحمد الطيب، ثورة البغدادي وهروب الثائرين إلى الجبل وإنشاء مجتمع جديد "ميت الشوم"، والتي صارت مأوى لكل شخص يفر من ظلم أخيه الإنسان أو قسوة الحياة فنتعرف على نماذج من كل مكان «فطوم الدارفورية - مازا الشركسية- يونس الزبيدي- دياب البليحي- حسن دياب- الرجيّل – الحاج الديك – حفيظة الحاوي- حسنية الزين- القسيس " بنامين حنا "- الشيخ غريب - سيد أبو فهيمة».

كل هؤلاء يحكون قصصهم ومآسيهم في الحياة ويسردون تفاصيل حياتهم في ميت الشوم يتعايش هؤلاء مع بعضهم البعض في مكان واحد" عاش هنا في مثاويها القاتلُ واللصُ وقاطعُ الطريق و تاجر الممنوعات ومُطالب لثأر أو هاربة من قتل لفقد شرفها أو عبد هارب أو جارية هاربة طلبا للحرية، عاهرة، وقليل من الودعاء الطيبين الذين أضاعوا حلمهم في الحياة ولم يتحملوا قسوة إخوتهم من بني جلدتهم البشر مثل جدي وجدتي رحمهما الله وفهيمة و"الأم فَطّوُمْ " ويونس الزبيدي وغيرهم. 

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من هو ناصر خليل؟

 ناصر خليل فهو روائي مصري يعيش في الأقصر، صدرت له أعمال أدبية عدة منها مجموعات قصصية قصيرة "رحيل كائن زجاجي"، "طقوس سرية للعيش"، "النائمون في ظل الأجنحة السوداء" ورواية "متاهة الهامش الأخير"، وكتب نقدية "عتبات النص في رواية الحب في المنفى لبهاء طاهر"، "فن الواو بين الشفاهية والكتابية" وحصل على بعض الجوائز الأدبية.

رواية مفازة العابرين الروائي ناصر خليل الروائي أحمد أبو خنيجر نادي أدب الطود إقليم جنوب الصعيد الثقافى

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