التحقيق في إصابة 6 طلاب فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج

تباشر جهات التحقيق بسوهاج، إجراءتها في إصابة 6 طلاب بحادث تصادم بين سيارتين بمنطقة كوبرى الشرفة دائرة مركز ساقلته بمحافظة سوهاج.

كانت البداية عندما تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم بين سيارتين وإصابة عدد من التلاميذ من مستقلى إحدى السيارات وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين ان حادث التصادم وقع على الطريق بين سيارتين نتج عن الحادث إصابة رودينا زين العابدين عبد البصير12 سنة بكدمات وعائشه زين العابدين عبد البصير 12 باشتباه كسر بلزراع الايمن واركيناز محمد خليفه 5 سنوات باشتباه كسر بالفخذ الأيمن ورفيده محمود خليفه 5 سنوات بكدمات بالجسم و كريم محمد 20 سنة باشتباه مابعد الارتجاج وجويرية محمد زين العابدين 7 سنوات بكدمات بالجسم، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ساقلته المركزى للعلاج، تم تحرر المحضر اللازم الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.