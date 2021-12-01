البورصة تغرم 13 شركة مقيدة لمخالفتها للقواعد

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، تغريم 13 شركة ما قيمته 65 ألف جنيه، وذلك لمخالفتها قواعد القيد، فيما يتعلق بإرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية فى 30 سبتمبر الماضي، مع منح تلك الشركات مهلة 15 يوما للالتزام بتنفيذ القواعد المعمول بها.

تغريم 13 شركة مقيدة لمخالفتها للقواعد

وغرمت لجنة القيد بالبورصة خلال اجتماعها الذى انتهى منذ قليل شركات: الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" والمجموعة المصرية العقارية والعامة لمنتجات الخزف والصينى "شينى"، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"، البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، جهينة للصناعات الغذائية، القلعة للاستشارات المالية، نايل سيتى للاستثمار، بى اى جى للتجارة والاستثمار، رواد للسياحة، جولدن بيراميدز بلازا كل منهما 5000 جنيه لحين الالتزام بالقواعد.

كانت البورصة قد وافقت اليوم على إخطار شركة "نايل سيتي للاستثمار"‏‎ ‎بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية، وفقاً لأحكام ‏المادة (53) و(53 مكرر) من قواعد القيد والالتزام بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع بسعر لا ‏يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض على ‏أن يتم تنفيذ الشراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب ‏الإجباري، في ضوء صدور قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21/11/2021 متضمنة قرار عدم الموافقة على مد عمر الشركة لمدة أخرى ، مما يتعارض مع تنفيذ خطة توفيق الأوضاع لاستمرار قيد أسهم الشركة المعتمدة في ذات الجمعية، ومغايرة قرارات الجمعية المشار إليها أعلاه لما ورد بخطة توفيق أوضاع الشركة، فضلا عن استنفاذ الشركة لكافة المهل القانونية المشار إليها بالمادة (53) ‏و(53) مكرر من قواعد القيد لتوفيق أوضاع قيدها بالبورصة وكذلك الممنوحة لها وفقا لقرارات لجنة القيد السابقة‏‏.‏

وأضافت البورصة منذ قليل أنه تم الموافقة على عرض موقف الشركة على لجنة القيد في نهاية المهلة الممنوحة للشركة لشراء الأسهم حرة التداول أو تنفيذ ‏الشراء أيهما أقرب للنظر في شطب قيد أسهم الشركة إجباريًا وفقاً لأحكام المادة (53) من قواعد القيد. ‏