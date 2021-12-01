الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع تراكمات أسفل محور المشير محمد على فهمي بشرق القاهرة ومنطقة الواحة

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

أجرى اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة اليوم بمحور المشير محمد علي فهمي بشرق القاهرة ومنطقة الواحة.

وتفقد رئيس الهيئة أعمال رفع التراكمات الموجودة بطول الطريق وتحسين المظهر العام للمنطقة من تجريد الأتربة ورفع الحجارة وتسوية الأرض.

كما شاهد  الشرشابي أعمال تطوير الجزيرة الوسطي بمدخل الواحه ومحور المشير محمد علي فهمي وزراعة أشجار جديدة بالجزر الوسطي.

وتفقد أعمال التجميل وزراعة أشجار جديدة بمحور العروبة بصلاح سالم بطول الطريق من مدخل مطار القاهرة الي كوبري المطار بصلاح سالم.
 

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ورافق رئيس الهيئة المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة والمهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية للتجميل والسادة مديري المنطقة الشرقية والسادة رؤوساء الافرع بشرق وغرب مدينه نصر.

كان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه  تم إعتبارًا من صباح اليوم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم حيث لم يسمح  بدخول أى مواطن  لديوان عام المحافظة إلا بعد إبراز ما يثبت حصوله على لقاح فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم حرصًا على الصحة العامة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة وفرت كافة امكانياتها لتوفير الطعوم بالمجان حرصًا على صحة المواطنين ، كما وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الاماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع العاملين بالديوان العام قد تلقوا اللقاحات اللازمة ضد الفيروس تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مركز التطعيم الرئيسي ضد فيروس كورونا بمدينة نصر التابع لمديرية الشئون الصحية لمتابعة سير العمل والتسهيلات المقدمة للمواطنين  لحصولهم على اللقاح بيسر وسهولة .

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وأشار محافظ القاهرة إلى توافر جميع أنواع اللقاحات بالمركز في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المركز يعمل من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٩ مساءا ، ويستقبل من ١٠ إلى  ١٤ ألف مواطن يوميا ، ويتوافر به خدمة تطعيم المسافرين  QR.code حتى الساعة ٨ ، كما أنه يوفر التطعيم بلقاح فايزر للشباب من ١٦ إلى ١٨ عام.

وتابع محافظ القاهرة  سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح والتقى عدد من المتواجدين بالمركز عقب حصولهم على التطعيم .

محور المشير علي فهمي شرق القاهرة هيئة نظافة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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