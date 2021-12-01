لقاءات مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش «إيديكس 2021»

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين وممثلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التسليح.

والتقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية بكل من العميد الركن طاهر على محمد رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الجيبوتية ، والعقيد ركن وعيسى عمر بقرى قائد قوات حرس السواحل الجيبوتية ، واللواء بحرى محمد يوسف العسم قائد القوات البحرية البحرينية ، والسيد اريك بيرانجر الرئيس التنفيذى لشركة MBDA، واللواء ركن محجوب بشر أحمد رحمة قائد القوات البحرية السودانية، واللواء ركن عبد الله السليطى قائد القوات البحرية القطرية، والسيد جوزيف جوردو رئيس مجلس إدارة شركة فينكانتيرى الإيطالية.

كما التقى الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية بالفريق ركن طيار سالم النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، واللواء ركن طيار غانم عبد الهادى نائب قائد القوات الجوية القطرية، والسيدة اناليز دانلو المدير التنفيذى للمبيعات لشركة داسوا الفرنسية، والسيد أليكساندر زيجلر نائب رئيس مجلس إدارة العلاقات الخارجية بمجموعة شركات سفران الفرنسية، والسيد إيريك بيرانجير الرئيس التنفيذى لشركة MBDA، والسيد ريكى لمستر نائب الرئيس للتسويق الدولى بشركة بوينج ، والسيد سيزار كاشيا نائب رئيس شركة ليوناردو هليكوبتر لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط.

فيما التقى الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى السيدة باسكال سوريس الرئيس التنفيذى لشركة THALES الفرنسية ، والفريق عبد الخير ناصر درجام قائد قوات الدفاع الجوى السودانى، والسيد ستيفين كيلى المدير الإقليمى لشركة BAE للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد أريك بيرانجير الرئيس التنفيذى لشركة MBDA الفرنسية، والعميد الركن طاهر على محمد رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الجيبوتية.

كما التقى اللواء أركان حرب محمد عدلى مدير إدارة الأسلحة والذخيرة بالسيد جاهد مرات بيجوفيتش الرئيس التنفيذى لشركة إيجمان البوسنية، فيما التقى اللواء أركان حرب بكر محمد البيومى مدير إدارة الإشارة بالسيد مارك دارمون الرئيس التنفيذى لشركة THALES الفرنسية.

تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات التى تدعم تعزيز علاقات التعاون فى المجالات العسكرية المختلفة، كذلك إبرام عدد من التعاقدات المشتركة وتوقيع مذكرات التفاهم فى مختلف مجالات التسليح.