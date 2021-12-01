طارق رحمي: نواصل الليل بالنهار لإنهاء مشروعات قرى حياه كريمة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن جميع أجهزة المحافظة تواصل الليل بالنهار لإنهاء المشروعات بقريتي نهطاي وتفهنا العزب تمهيداً للإفتتاح الرئاسي المرتقب للقريتين، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى في قريتي نهطاي وتفهنا العزب، حيث تفقد مشروعات ( الأبنية التعليمية، الري، الصرف الصحي، المجمعات الخدمية الحكومية، المجمعات الزراعية، الوحدات الصحية ومراكز الشباب) ، وذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز زفتى.

وبدأت الجولة بتفقد المشروعات بقرية نهطاي ، حيث تفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد الجمل الإبتدائية بتكلفة ١.٢ مليون جنيه ، رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسى بتكلفة ١ مليون جنيه ورفع كفاءة مدرسة نهطاي الجديدة بتكلفة ١.٥ مليون جنيه ، كما وجه المحافظ مدير هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد مع رفع كفاءة فناء بعض من تلك المدارس.

وتابع المحافظ جولته في نهطاي بتفقد مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية ، موجهاً الشركة المنفذة بسرعة انتهاء الأعمال قبل نهاية الشهر الجاري، كما تفقد محطة مياه نهطاي والتي يتم بها إحلال وتجديد بئر إرتوازي، واختتمت الجولة بتفقد أعمال تبطين ترعة العطف.

وفي تفهنا العزب، تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة تفهنا العزب الثانوية بتكلفة ٢٤٠ ألف جنيه، رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد محمد زرد الإعدادية بتكلفة ١.٢ مليون جنيه، رفع كفاءة وتطوير وحدة تفهنا العزب الإبتدائية بتكلفة ١.٣ ميلون جنيه وإنشاء مدرسة تفهنا العزب الإبتدائية بتكلفة ٣.٢ مليون جنيه، موجهاً مجلس المدينة بإزالة عدد من المنازل الصادر لها قرار إزالة في محيط تلك المدارس حفاظاً على حياة الطلاب والمواطنين .

وتابع المحافظ جولته في تفهنا بتفقد أعمال إحلال وتجديد مركز شباب تفهنا العزب بتكلفة ٨.٤ مليون جنيه ، حيث يتم إحلال وتجديد المبنى الإدارى والملعب السباعى وإنشاء سور للمركز، كما تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بتفهنا العزب، واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال تبطين ترعة الصاري بتكلفة ٤.٣ مليون جنيه ، موجهاً مديرية الري بوضع تصور لإقامة جسور صناعية على الترعة تمكن الأهالي من العبور بطريقة سلمية دون اللجوء إلى جسور غير قانونية.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس أحمد إبراهيم مدير هيئة الأبنية التعليمة والأستاذة جيهان الرفاعي مدير إدارة زفتى التعليمية.