الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني مثمنا نجاح «إيديكس 2021»: بات علامة بين معارض الصناعات العسكرية

النائب علاء حمدي
النائب علاء حمدي قريطم

ثمن النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، نجاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس" 2021 في دورته الثانية، مؤكداً على قدرات مصر الدفاعية والعسكرية ويعزز من مكانتها الدولية كقوة إقليمية كبرى، وهو ما يبعث برسالة مباشرة للعالم بأن مصر دولة آمنة مستقرة، وتمتلك القدرة على تنظيم الفعاليات الكبرى بفضل جهود القيادة السياسية وبتخطيط علمي جيد.

وقال قريطم، في تصريحات له اليوم، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدخل الى الجمهورية الجديدة وهى تسير فى الطريق الصحيح كدولة مدنية حديثة وديمقراطية وقادرة على الاستمرار في تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد لتحقيق التنمية الشاملة.

ولفت عضو مجلس النواب، المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس" يعد علامة فارقة بين المعارض الدولية الكبرى للصناعات العسكرية؛ يترقبه الصناع؛ وكبرى الشركات لعرض أحدث ما لديها من معدات الدفاع، بفضل جهد القيادة العامة للقوات المسلحة المصريه، والأفرع المختلفة للقوات المسلحة؛ وكذلك حجم المعروض من المنتجات العسكرية المصرية في المعرض، مشيرا إلى أن مصر قدمت مفاجئات كبرى بالمعرض من حيث النوعية وما تملكه من تكنولوجيا متطورة تنافس مثيلاتها في العالم.

ووجه قريطم التحية والتقدير لكل من شاركوا فى تنظيم هذا المعرض وأبهروا العالم بإمكانيات مصر العسكرية واستعراض أكبر وأحدث الآليات والأساليب والمعدات التقنية للأنظمة الدفاعية والأسلحة البرية والجوية والبحرية، موضحا أن مشاركة ما يقرب من 400 شركة وعارض من مختلف دول العالم، يمثلون 42 دولة  بالمعرض يؤكد النجاح الكبير الذي حققه المعرض، وامتلاك مصر لمعايير القوة العسكرية المتطورة باعتبارها بلد الأمن والأمان وأم الدنيا.

IDEX 2021 ايديكس 2021 إيديكس المنتجات العسكرية علاء حمدى قريطم والمشروعات القومية الجمهورية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ٧٢ ساعة المقبلة

مياه البحر تغرق كورنيش الإسكندرية وتتسبب في سقوط أجزاء منه (فيديو)

السيسى: مصر وازنت بين إجراءات مواجهة كورونا ومواصلة الأنشطة الاقتصادية

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

وزير المالية: الانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمثابة عبور جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج

الرئاسة الفلسطينية: مخطط الاستيطان فى أرض قلنديا مرفوض ويدفع نحو التصعيد

5 ملايين رحلة سنويًا.. «المطار المشترك» خطوة إسرائيل للاستيطان في القدس (صور)