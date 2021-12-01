غلق وصلة محور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية للدائري 10 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، عن استمرار الغلق الكلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائرى لمدة 10 أيام فقط، وذلك لقيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محـور الفريـق كمال عامر "محور الزمر سابقا" بالبدء في أعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بمحور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقا" وتقاطعه مع محور صفط اللبن تحديداً بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

وتؤكد محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم استمرار الغلق الكلى لمدة 10 أيام ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الخميس الموافق 2/12/2021 وحتى الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 11/12/2021 على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 5 صباحاً فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

وتوضح المحافظة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بإعداد التحويلة المرورية الآتية:

حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن إتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع المسار الآتي: السير بإتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل "المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها".