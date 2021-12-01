الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة رواية «بيت المساكين» للكاتب مينا عادل جيِّد بمكتبة البلد.. غدًا

بيت المساكين
بيت المساكين

تستضيف مكتبة البلد حفل إطلاق وتوقيع رواية "بيت المساكين" للكاتب مينا عادل جيِّد، الصادرة حديثًا عن دار الكرمة، غدًا الخميس الموافق 2 ديسمبر الساعة السادسة مساءً.

 مينا عادل جيد كاتب مصري من مواليد المنيا عام 1990، تخرج في كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة المنيا، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في التنمية الثقافية بجامعة القاهرة، كتب في عديد من الصحف والمجلات والمواقع المصرية، كان آخرها جريدة «الأهرام ويكلي»، وعمل مُعِدًّا لبرامج تلفزيونية، وكتب سيناريوهات لأفلام وثائقية وروائية قصيرة، نال كتابُه «كنت طفلًا قبطيًّا في المنيا»، الصادر عام 2020، جائزة الكتاب الأول في العلوم الإنسانية في دورة 2021 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وصدرت له كتب أخرى: «استحمار كوكب الـFacebook»، و«يوتوبيا السوشيال ميديا»، و«نواحي البطرخانة».

ومن أجواء الرواية: «أخذت حَمَلي، وحملته كالراعي الصالح، ونزلت سريعًا على السلَّم لأبحث عن جوارجيوس المسكين، وأقص عليه حلمي الغامض العجيب هذا، علِّي أجد لديه تفسيرًا، فهو مَن فتح ذهني على الأسرار وأحلامها السرية».

سبعة أيام حاسمة، على صموئيل أن يجتازها مع عائلته وصديقه الحَمَل. سبعة أيام تدفعه لطرح تساؤلات صعبة حول الحب والإيمان والوطن والهوية.

خلال أسبوع مولد العذراء في «بيت المساكين» في جبل الدير، على الصبي صموئيل أن يحسم الصراع الذي يعتمل في نفسه، ويختار بين عقلانية أخيه بطرس البعيد عن الشعائر، والإيمان المطلق لجوارجيوس المسكين.

كتبة البلد مكتبة البلد توقيع رواية بيت المساكين مينا عادل جي د دار الكرمة الخميس

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