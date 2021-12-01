«السياحة» تستضيف أشهر مقدمي البرامج في دول البلطيق بالأقصر وأسوان

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وفداً تلفزيونياً يتضمن أشهر مقدمى البرامج بدول البلطيق "استونيا، ليتوانيا، لاتيفا" لزيارة مدينتي الأقصر وأسوان، بالتعاون مع أكبر منظمى الرحلات بهذه الدول. وذلك ضمن خطة الوزارة لتنشيط لحركة السياحة الخارجية.

ومن جهته، أشار ماجد أبوسديرة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن هذه الاستضافة تأتي فى ضوء سعى الوزارة لتنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق للمقصد المصري والتي تعتبر أحد أهم المحاور التى يعتمد عليها قطاع السياحة لاستهداف أسواق جديدة عن طريق التواصل المستمر مع وسائل الإعلام الدولية والتعاون مع أبرز وأهم القنوات التلفزيونية الدولية.

وخلال الزيارة قام الوفد بتصوير الأماكن السياحية الأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان وتسجيل مقاطع فيديو للتعريف بالمقصد السياحى المصرى وإلقاء الضوء على المقومات السياحية والأثرية التي يتميز بها خاصة فى ظل تبني الوزارة خلق منتج سياحي جديد متكامل ودمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية من خلال ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية لإثراء التجربة السياحية للسائح وخلق منتج سياحي متكامل، كما قاموا بنشر فيديوهات على الهواء مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

كما تم نشر أحد هذه الفيديوهات التي قاموا بتصوريها خلال الزيارة على أهم موقع إلكتروني بدول البلطيق Delfi والذي يتضمن ما تم تصويره بالأقصر وأسوان لمدة ٢٥ دقيقة وسوف يتم نشر باقى الفيديوهات تباعا نهاية كل أسبوع.

وأعربت مديرة التسويق بمكتب أكبر منظمى الرحلات بدول البلطيق والمرافقة للوفد عن سعادتها بهذه الزيارة، وأشارت إلى أنه سوف يتم نشر أربع مقالات وأربع مقاطع إذاعية على مواقع التواصل الاجتماعي للشركة "فيسبوك وانستجرام" والتى يتابعها ربع مليون مشترك، بالاضافة إلى أنه سيتم عرض فيديو قصير عن الزيارة ولقاء للوفد للحديث عن هذه الزيارة الممتعة فى أحد أشهر البرامج التلفزيونية الصباحية في دول البلطيق.



يشار إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، شارك في أعمال الدورة رقم 114 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، في إطار أعمال الدورة الـ(24) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، والتي تستضيفها العاصمة الإسبانية خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 3 ديسمبر.

وشهدت الجلسة حضور وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول وأعضاء المجلس التنفيذي بمنظمة السياحة العالمية، والأستاذة يمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وخلال الجلسة تم استعراض أنشطة المنظمة عن الفترة السابقة، وبرنامج عمل المنظمة للعام 2022-2023 وبحث أوضاع صناعة السياحة بالنسبة للمستجدات الراهنة في القطاع السياحي ومستقبل صناعة السياحة.

