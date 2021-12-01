الاستعلام عن الحالة الصحية لـ«سائق العمرانية»

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية، للسائق المصاب بطعنة نافذة على يد مسجل خطر، خلال مشاجرة نشبت بينهم، وذلك تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الحادث، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من أحد المستشفيات بدائرة القسم تؤكد وصول شاب في العقد الثالث من العمر مصاب بطعنة نافذة خلال مشاجرة، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه ومسجل خطر، على أثرها استهل مطواة من بين طياته وطعن بها المجنى عليه، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.