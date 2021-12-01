دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة سكنية في المطرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى المطرية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المطرية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.