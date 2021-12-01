«الهامر الفرنسية AASM».. أضخم قنبلة في «إيديكس» خارقة التحصينات

داخل الجناح الفرنسي بمعرض ايديكس، كان لافتًا للانتباه أضخم قنبلة من حيث الوزن والمادة المتفجرة داخلها وهي قنبلة “AASM” هامر زنة 1000 كجم من إنتاج شركة سافران، والتى قال عنها ريمي ديربس مسئول بالشركة المصنعة، إنها “بالفعل أضخم قنبلة في المعرض خارقة للتحصينات”.

ولفت إلى أنه “ولأول مرة تصنع فرنسا مثل هذا الحجم”، مضيفًا:"لدينا مجموعة أقل في الحجم ولكن هذه أول مرة نقوم بعملها بطن، حيث يتميز أنه يمكن أن يدمج أنواعًا مختلفة من وحدات التوجيه وأنواع مختلفة من القنابل".

وأضاف مسئول شركة سافران في تصريحات لـ "الدستور"، أنه يمكن إطلاق صاروخ "AASM HAMMER" على نطاقات تتراوح بين 20 كيلومترًا و 70 كيلومترًا ، ما يتيح لطائرة الإطلاق البقاء بعيدًا عن نطاق الدفاعات الجوية للعدو.

وأشار إلى أن القنبلة الهامر عبارة عن قنبلة مارك 84 مزودة بأدوات توجيه، حيث تقوم بإختراق الخرسانة المسلحة قبل أن تنفجر.

وواصل:"هى القنبلة الوحيدة التي لدينا ونتطلع للتعاون مع مصر، حيث تعود علاقتنا ٢٥ سنة من التعاون، وعلاقتنا مع مصر خاصة جدا".

وعن سبب الاتجاه إلى تصنيع هذا الحجم، قال:"نحن بحاجة إلى TNT بشكل كبير لنقوم بالتفجير على عمق وعلى ارتفاع أقوى مرات وهناك الكثير من الكباري والحوائط العالية والموانع التي من الصعب ضربها بقنابل صغيرة، وهذه هى فلسفة عملها بهذا الحجم".

وتابع:"تسمح القنبلة لمقاتلة قاذفة مثل رافال بالوصول إلى هدف بدقة عالية جدًا من مسافة آمنة ومهما كانت الظروف الجوية"، لافتًا إلى أنه “سيعطي قدرة هجومية محسّنة، وAASM التي تزن 1000 كجم تم توسيع نطاق مواجهتها بفضل نظام الدفع المتكامل”.

وعن وجودها عند دول أخرى، أشار إلى أن “الإمارات لديها قنبلة تشبهها ولكن ليست نفس الإمكانيات والفرنسية تعتبر واحدة من أكبر القنابل في العالم، ولكنها تختلف عنهم في انها مصنوعه من ثلاث أجزاء، اى من مجموعة توجيه أمامية ومجموعة تمديد نطاق مثبتة في الخلف متطابقة مع قنبلة غبية، مع إمكانية إستخدامها لتوجيه ضربات أرضية دقيقة ضد أهداف ثابتة ومتحركة ليلاً و نهارًا”.

وواصل:"يتم توجيهها بالأقمار الصناعية GPS، وعن طريق الملاحة بالقصور الذاتي (INS)، وتوجه حرارياً بتقنية Imaging infrared (الباحث بالأشعة تحت الحمراء والليزر)، تم تمديد نطاق مواجهتها، وذلك بفضل نظام الدفع المتكامل، تم تمديد نطاق إطلاق النار بشكل كبير بفضل استخدام الوقود الدافع".

ولفت إلى أنه “يمكن تركيب مجموعة AASM على قنابل مختلفة الأحجام: 125 كجم ، و 250 كجم ، و 500 كجم، و1000 كجم، وعن الطائرات التي تسطيع حمل مثل هذه القنبلة”، متابعًا:"ستكون رافال قادرة على حمل ثلاث قنابل من طراز AASM 1000 كجم، واف ١٦".