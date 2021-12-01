الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سائق في انقلاب سيارته على طريق سوهاج البحر الأحمر

جثة
جثة

لقي سائق سيارة نقل مصرعه إثر انقلاب سيارته على الطريق الصحراوي الشرقى بمركز إخميم في سوهاج، تم نقل الجثة إلى مستشفى أخميم المركزى وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا بمصرع “أحمد ق ا ح ٣٠ سنة” سائق ومقيم في الأقصر عندما كان يسير بسيارة ربع نقل عند الكيلو ٦٠ أمام مركز أخميم فى اتجاه سفاجا، إذ اختلت عجلة القيادة بيده بسبب انفجار للإطار الأمامى الأيمن للسيارة ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق ومصرع قائدها.

وقرر “أمين ح ا ع ٣٢ سنة” كان برفقة السائق بمضمون ما جاء بالتحريات، ونفى الشبهة الجنائية وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، لقيت تلميذة مصرعها وأصيب شقيقها بكسور وجروح عندما كانا يمتطيان دابة أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بمكان ليس مخصصا لعبور المشاة بمركز المنشاة جنوب سوهاج تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

 

سائق سيارة أخميم المركزى مستشفى أخميم المركزى

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