معرض «إيديكس-2021» واجتماع مجلس الوزراء أمس يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

سلطت الصحف المصرية الصادرة، اليوم صباح الأربعاء، الضوء على المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس-2021)، واجتماع مجلس الوزراء أمس لبحث أخر تطورات أنواع متحورات فيروس "كورونا".



فقد أبرزت صحف القاهرة فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" ولقاءات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، التي أكدت اهتمامات الدول المشاركة في المعرض بتعزيز التعاون مع مصر والدخول معها في شراكات استراتيجية مختلفة وتوقيع بروتوكولات تعاون لتحقيق الفائدة المشتركة.



وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء، في صفحتها الأولى، على لقاء الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مع محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتى لشئون الدفاع، ومناقشتهما آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



وأشارت إلى أن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، التقى الفريق السعيد شنقريحه، رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الجزائري، والفريق الركن طيار سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، والفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي. رئيس هيئة الأركان العامة السعودى وذلك خلال زيارتهم المعرض، وناقش معهم سبل دعم المجالات العسكرية والأمنية، معربين عن تطلعهم أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتكامل فى مختلف المجالات.



وذكرت صحيفة "الأخبار" أنه لليوم الثاني على التوالي استمر توافد الزوار على معرض "إيديكس 2021" الذي تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية حتى الغد حيث استقبل منذ صباح اليوم التالي زيارات من طلبة المدارس والجامعات وسفراء ووفود من الدول المختلفة.

وتحت عنوان "لا إصابات بأوميكرون في مصر الآن"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس الوزراء بحث في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس المجلس، آخر التطورات لأنواع متحورات فيروس «كورونا»، والوضع الوبائى للمتغير «أوميكرون»، حيث عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريرًا تفصيليًا حول الحالة الوبائية دوليا ومحليًا.



ونقلت الصحيفة عن الوزير، قوله إنه لم يثبت إصابة أى حالة بـ«أوميكرون» فى مصر حتى الآن، مستعرضًا في الوقت نفسه الإجراءات الوقائية سريعة التدخل، التي تضمنت إيقاف الرحلات المباشرة من وإلى جنوب إفريقيا، وتنشيط ترصد المرض بنقاط الدخول، عن طريق إجراء تحاليل «PCR IDNow» للقادمين من الدول التي ظهرت بها حالات المتحور «أوميكرون»، وفى حالة إيجابية التحليل يتم التأكيد باستخدام تقنية الـ PCR المعتادة، وعمل التتبع الجيني للفيروس بالمعامل المركزية، وتحويل الحالة إلى مستشفى الحميات للعزل، وإعادة التحليل بعد 7 أيام فى حالة عدم وجود أعراض، أو بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض بما لا يقل عن 7 أيام من بداية اكتشاف الحالة، وفي حالة سلبية التحليل يلتزم القادم من تلك الدول بالعزل المنزلى الذاتى لمدة سبعة أيام، ثم إجراء تحليل PCR، وإذا كانت النتيجة سلبية تستمر متابعة الحالة لمدة 7 أيام أخرى باقى فترة حضانة المرض، وفى حالة إيجابية التحليل الأخير يتم عزل الحالة وفقا للإجراءات المذكورة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مجلس الوزراء وافق على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى، التى تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، التى تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيدا لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.



وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة للمطور العقارى، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلا عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين والحفاظ على حقوق المشترين.



وفي تناولها للشأن المحلي، وتحت عنوان "الداخلية: قوافل لدعم المسنات بالمحافظات وتوزيع المساعدات في السلام وأهالينا" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة الداخلية أعلنت عن قيام وفود من ضباط وضابطات الشرطة بزيارة عدد من دور رعاية المسنات بمديريات الأمن بمناسبة حملة الـ «16يومًا» لمناهضة العنف ضد المرأة.



وأضافت الصحيفة أن الوزارة أوضحت أن قطاعي (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) بالتنسيق مع مديريات أمن (لقاهرة وأسيوط والمنوفية والدقهلية والفيوم وبورسعيد) قاما بتنظيم قوافل طبية وإنسانية لعدد من (دور رعاية المسنات وحماية المرأة) وتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للمقيمات بها وكذا كافة أوجه الرعاية الطبية وتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وتوزيع الورود وبعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيهي معهم لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.



وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية علي مد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات. من جانب اخر اعلنت الوزارةعن توجه قافلة إنسانية لتوزيع المساعدات العينية علي المواطنين (مدينة أهالينا ومدينة السلام) بالقاهرة.



وتحت عنوان "الصحة: المستشفيات الجامعية تدخل التأمين الشامل قريباً"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة وجه بضرورة البدء نحو إدراج المستشفيات الجامعية ضمن المنظومة بما يسمح باعتمادها لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بالإضافة لإعداد مناهج دراسية علي أسس جودة الرعاية الصحية يتم تدريسها للطلاب في الكليات الخاصة بالقطاع الطبي.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمتابعة مـوقـف تسجيل واعـتـمـاد المنشآت الطبية.



وأكد عبدالغفار أهمية التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية واستمرار عقد الاجتماعات الدورية لـلـوقـوف علي آخـر المـسـتـجـدات بما يساهم في الإسراع من اعتماد المنشآت الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.



كما ذكرت صحيف "الجمهورية" تحت عنوان "السعيد والمشاط ومكرم يتقدمون مسيرة المرأة المصرية" أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقدمت مسيرة المرأة المصرية التي تم تنظيمها علي هامش منتدي الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا كأول مؤتمر وقمة تفاعلية دولية نسائية والتي ينظمها المنتدي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة بقصر القبة بالقاهرة تحت شعار المرأة المهنية في الحياة العامة.



وأوضحت الصحيفة أن المسيرة شهدت أمس مشاركة عدد من الوزراء منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وممثلي الاتحاد الأوروبي وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة وسفراء عدد من الدول وعـدد من السيدات المصريات أصحاب المشروعات والتجارب الناجحة والفنانين والإعلاميين بهدف تسليط الضوء علي ما حققته المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة.



ولفتت إلى أن المنتدى يشهد حضور عدد كبير من القيادات الحكومية رفيعة المستوي ورؤسـاء كـبـري المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة وعـدد من سفراء دول العالم وقرابة 1000 قيادة مصرية ودولية وممثلين عن الدوائر الرئيسية في صنع القرار بمختلف القطاعات إلي جانب قـيـادات عـدد مـن المـؤسسات الحكومية والخاصة ولفيف من الشخصيات العامة محلياً وإقليمياً.



وفي الشأن الرياضي، وتحت عنوان ""الفراعنة" يستهل مونديال العرب بمواجهة لبنان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المنتخب الوطني يستهل اليوم مشاركته في الدورة العاشرة لكأس العرب لكرة القدم المقامة في العاصمة القطرية الدوحة أمام نظيره اللبناني في إطار مباريات المجموعة الرابعة بقوام جديد من اللاعبين اختارهم كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة.



وأضافت الصحيفة أن اليوم الثاني للبطولة يشهد 3 مواجهات أخرى تجمع الأولى بين السعودية والأردن بالمجموعة الثالثة، وفي الثانية تواجه الجزائر منتخب السودان، بمجموعة منتخبنا، بينما يواجه منتخب المعرب نظيره الفلسطيني في المجموعة الثالثة.