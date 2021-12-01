الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم بدء صرف معاشات ديسمبر وسط إجراءات احترازية مشددة

معاشات
معاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر ديسمبر 2021، اليوم الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد المستفيدين إلى 10.5 مليون مستفيد ومستحق، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

 

وأوضحت الهيئة أنه تم تقسيم صرف معاشات شهر ديسمبر 2021 لمن يتقاضون من البريد لمنع التكدس والزحام على شرائح، ومنها الشريحة الأولى لأقل من 1000 جنيه، الشريحة الثانية وتحصل على أقل من 2000 جنيه، فيما تصل الشريحة الثالثة لأقل 3000 جنيه، ويتم صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 من البريد تباعا وفقا لجدول الصرف.

 

وفى سياق متصل، اوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه حال فقد بطاقة صرف المعاش أو الرقم السرى يتم اتخاذ عدد من الإجراءات، لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى.

 

أضافت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني أنه لا بدّ من القيام بـ 3 إجراءات لإعادة البطاقة وتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية من خلال الآتى:

 

1 - يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد متضمّنا الموافقة على تحويل المعاش الدورى المستحق على الحساب الجارى إذا رغب القائم بالصرف في صرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

 

2 - يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدورى على بطاقة ميزة فى حالة الرغبة فى صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.

 

3 - يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

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