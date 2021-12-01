الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 9 مقاه وكافيهات ومصادرة 30 شيشة فى حملة بكفر الزيات

غلق وتشميع مقاهي
غلق وتشميع مقاهي

أعلنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، بقيادة علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، مساء الثلاثاء، عن أنه تم إغلاق وتشميع 9 مقاه وكافيهات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 30 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 

وأشار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.


 وكان محافظ الغربية قد ناشد ودعا، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

 

وشدد محافظ الغربية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، والمرور على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتشميع وغلق مراكز الدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

غلق قدم مقاه وكافيهات ومصادرة شهيد شيشة كفرالزيات بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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