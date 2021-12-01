الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الجزائر تسجل 187 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

الجزائر
الجزائر

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة، فيما تماثل 155 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 210 آلاف و531 حالة؛ من بينها 172 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 144 ألفا و450 شخصا.


وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و71 حالة، فيما يتواجد حاليا 14 مريضا في العناية المركزة.


كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن 26 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 16 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت 6 ولايات 10 حالات فما فوق.


وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.


كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، في نوفمبر الجاري، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.


وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد قرارها بشأن رفع الحجر المنزلي عبر كافة أراضيها لمدة 10 أيام، ابتداء من يوم الأربعاء.


وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان لها، أن اتخاذها سلسلة من التدابير للتخفيف من القيود المفروضة على تنقلات وتجمعات الأشخاص، والتجمعات العائلية والأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، جاء تبعا للاستقرار النسبي للوضع الوبائي، مشيرة إلى أنه كان من الواجب أن يتم تدعيمها بتكثيف عمليات تلقيح السكان، الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية وحماية المواطنين والمجتمع.


وانتقدت الحكومة، في بيانها، ضعف وتيرة التطعيم في الجزائر رغم توفر اللقاح، وذلك في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي في العديد من مناطق العالم موجة جديدة من الجائحة، فضلا عن ظهور المتحور الجديد "أوميكرون" الذي بات يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع العلمي.

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