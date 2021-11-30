طلبة من الجامعة الأمريكية فى زيارة لدار الكتب (صور)

استقبلت دار الكتب والوثائق القومية، تحت رئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، اليوم عددًا من الطلبة المصريين والأجانب، وذلك في قسم الحضارات العربية والإسلامية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الأمريكية.

طلبة من الجامعة الأمريكية

جاء ذلك بصحبة الأستاذ الدكتور محمد سراج، أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية، والباحثة المساعدة الدكتورة وفيه حمودة، وفي هذا الصدد قام الطلبة بجولة في أروقة دار الكتب والوثائق شملت قاعة البحث، حيث اطلعوا على نماذج من حجج الأمراء والسلاطين والفرمانات الشاهانية ومكاتبات نابليون إلى جنوده وسجلات الروزنامة وسجلات المحاكم الشرعية.

طلبة من الجامعة الأمريكية

ثم توجهت الجولة إلى معمل المسح الرقمي عالي الجودة، حيث تتم رقمنة الوثائق لإتاحتها بصورة إلكترونية فيما بعد.

وتوجه الطلبة بعد ذلك إلى معمل الترميم بدار الوثائق وهو الذي يعد واحدًا من أكبر معامل الترميم على مستوى الشرق الأوسط، وأبدى الطلبة إعجابهم بعملية تصنيع الورق المستخدم في ترميم الوثائق وهى العملية التي تتم بالكامل داخل المعمل باستخدام المواد الطبيعية من قطن وخشب وألوان طبيعية.

طلبة من الجامعة الأمريكية

وانتقلت الجولة إلى دار الكتب، حيث زار الطلبة قاعة الموسيقى والعرض المتحفي الملحق بها وقاعة الاطلاع الرقمي التي تتيح الاطلاع على رصيد دار الكتب المرقمن من كتب ودوريات ومخطوطات. واختتمت الجولة بزيارة قاعة الدوريات، حيث اطلع طلبة الجامعة الأمريكية على نوادر المجلات الفنية والرياضية منذ بدايات القرن العشرين.

طلبة من الجامعة الأمريكية

وفي النهاية أكد الدكتور محمد سراج أن هذه الزيارة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية والأجنبية تأتي في ضوء الأهمية العلمية والثقافية لدار الكتب والوثائق القومية بصفتها أعرق المكتبات الوطنية في العالم العربي.

جدير بالذكر أن دار الكتب والوثائق كانت من أولى المؤسسات الثقافية التي بدأت جهود صيانة التراث وترميمه ورقمنته مما يجعلها بحق قبلة للباحثين العرب والأجانب.