الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل لاتهامه بقتل أحد أقاربه لمعاكسته شقيقته بمنشأة القناطر

حبس عامل
حبس عامل

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس عامل فى اتهامه بقتل أحد أقاربه لمعاكسته لشقيقته بمنشأة القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم تشاجر مع المجني عليه بسبب معاكسته لشقيقته.

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه ليست المرة الأولى التي قام بمعاكستها، ولكنها تكررت قبل ذلك، وأن المتهم ذهب لمعاتبته على معاكسته لشقيقته، أثناء ذلك أنكر فعله لذلك، فتشاجر الأثنان، فاستل المجني عليه سكينًا لطعن المتهم، فأمسك المتهم بالسكين وسدد له الطعنة.

وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم ويدعى "س ص" في قتل أحد أقاربه ويدعى "ع.ه"، بسلاح أبيض بمنشأة القناطر، حيث تستمع النيابة لأقوال أسرة المقتول وشهود العيان على الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تشاجر مع قريبه، لمعاكسته لشقيقته فتطورت المشاجرة، حيث استل سكينًا وطعنه طعنة واحدة وسقط قتيلا في الحال

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتوصلت التحريات الأولية أن عامل طعن شابا تربطه به علاقة قرابة بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

النيابة العامة حبس قتل عامل منشأة القناطر تشاجر

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