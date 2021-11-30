الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«بوريطة»: المغرب ملتزم بالعمل مع الصين وإفريقيا لتحقيق تعاون عملى

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة

قال ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المغرب سيظل ملتزمًا بالعمل مع الصين ومن أجل إفريقيا لتحقيق تعاون عملي ومتضامن، يوجه لخدمة القارة ويعامل كل شريك على قدم المساواة، ويسعى لتحقيق المصالح المثلى للجميع.
وأعرب بوريطة - في كلمة اليوم، ألقاها نيابة عنه سفير المغرب بالسنغال الطالب برادة أمام المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك) المنعقد حاليًا بالسنغال - عن قناعة المغرب بأن إفريقيا لا تقل أهمية بالنسبة للصين، عما تمثله الصين من أهمية بالنسبة لإفريقيا، مؤكدًا أنه بغض النظر عن جائحة (كوفيد-19)، فإن المغرب يعمل على الدوام لأن يكون محفزًا ومحركًا للتنمية وللسلام والأمن في إفريقيا.
وأكد أهمية منتدى التعاون الصيني الإفريقي، في المجالات ذات الأولوية لإفريقيا، مثل الاستثمار في رأس المال البشري، وتأهيل الشباب والتعليم المستمر، ونقل التكنولوجيا، والتصنيع في إفريقيا، أو الانتقال الرقمي فيما بعد (كوفيد-19).

داكار السنغال منتدى التعاون الصيني الإفريقي الصين وأفريقيا الصين أفريقيا

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