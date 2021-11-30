الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: منع السفر لن يوقف انتشار «أوميكرون»

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن حظر السفر لن يوقف انتشار المتحورة «أوميكرون» لفيروس كورونا.

منع السفر لن يوقف انتشار «أوميكرون»

ودعت الدول إلى تبنى مقاربة تقوم على تقييم المخاطر، لكنها نصحت من تجاوزوا الستين وضعفاء الصحة بإرجاء السفر.

وقالت المنظمة في وثيقة توجيهية إن حظر السفر العام لن يمنع الانتشار في العالم، ويضع عبئا ثقيلا على سير الحياة وسبل العيش.

وأضافت أن مثل هذه القرارات يمكن أن تؤثر سلبا على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة عن طريق تثبيط البلدان عن الإبلاغ وتبادل البيانات الوبائية.

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لكنها اعتبرت أنه يجب نصح الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 بشكل حاد أو مميت، بما في ذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة (مثل أمراض القلب والسرطان والسكري) بتأجيل السفر.

واتخذت عدة دول قرارات بمنع الرحلات خصوصا من جنوب إفريقيا ودول مجاورة لها، حيث رُصدت المتحورة أول مرة.

وقالت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، إن اللقاحات المعدة خصيصًا لمتحورة «أوميكرون» لفيروس كورونا يمكن الموافقة عليها في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر إذا كانت هناك حاجة إليها.

وأوضحت مديرة الوكالة «إيمير كوك» أن اتخاذ قرار حول ضرورة منح جرعات لقاح إضافية يعود إلى هيئات أخرى.

وأضافت كوك، أمام لجنة في البرلمان الأوروبي، إذا كانت هناك حاجة لتغيير اللقاحات الحالية، فقد نكون في وضع يسمح لنا بالموافقة على تلك اللقاحات في غضون ثلاثة إلى 4 أشهر.

وتأتي تعليقاتها بعد أن نُقل عن رئيس شركة تصنيع الأدوية الأمريكية موديرنا قوله إن اللقاحات الحالية قد لا تقي من المتحورة أوميكرون.

منع السفر منظمة الصحة العالمية أوميكرون الصحة العالمية

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وائل لطفي

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