الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«هل تصلح الماء المُخزن للوضوء والغسل؟».. عطية صقر يُجيب

الوضوء
الوضوء

تداول رواد إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” سؤالًا حول الوضوء يقول: “هل تصلح المياة المخزنة للوضوء أو التطهر من الجنابة والحيض؟”.

من جانبه، قال الشيخ عطية صقرفى مقطع فيديو مسجل، إنه يجب أن يكون الماء طاهرًا في نفسه طهورًا أي مطهر لغيره، وهو الماء المطلق غير المقيد بقيد لازم، وهو يشمل ماء البحر المالح، لحديث أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي بحسن صحيح “أن رجل سأل النبي عليه السلام يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفا نتوضأ بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته أي السمك الذي يموت فيه من غير ذبح يحل أكله”.

وأضاف الشيخ صقر، أن الماء الذي يصلح الوضوء والغسل به أيضا يشمل ماء النهر وماء البئر وماء العين، التي تفور من الأرض، ويدخل فيه ماء زمزم، لحديث رواه أحمد أن رسول الله دعا بسجل أى دلو مملوء بماء زمزم فشرب منه وتوضأ فيدخل فيه ماء البرك، حتى لو تغير بطول المكث أو بسبب مقره أو ممره، أي بما يخالطه ولا ينفك عنه غالبا كالطحل وورق الشجر  والصدف فهو ماء مطلق باتفاق العلماء، فيجوز التطهر به.

وتابع: كذلك يشمل ماء المطر والثلج والبرد، قال تعالى: “وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به”، وقال تعالى أيضًا "وأنزلنا من السماء ماء طهورًا".

أنواع الماء الذي يصلح الوضوء به ما أنواع الماء الذي يصح به الوضوء والغسل عطية صقر علماء الازهر الغسل ماء النهر وماء البئر وماء العين

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

«إعفاء وتوسعة وعملة فضية».. تفاصيل القرارات التي وافق عليها رئيس الوزراء

قرار جديد من النيابة بشأن خطف 5 أطفال وهتك عرضهن داخل مدرسة بالمعادى

«أمطار وشبورة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصحة العالمية: منع السفر لن يوقف انتشار «أوميكرون»

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

وائل لطفي

محاصرة الفقر

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية