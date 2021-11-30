الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

تمرين من 10 حركات تخلصك من السيلوليت (فيديو)

التخلص من السيلوليت
التخلص من السيلوليت

اكتشفت المدربة رياضية الإسترالية، راشيل أتارد، طرق جديدة للتخلص من السيلوليت دون مغادرة غرفة المعيشة، وعرضت 10 حركات بسيطة على متابعيها عبر انستجرام لتكشف أنه ليس عليك فعلها جميعًا حتى ترى النتائج.

وقالت: "يمكنك اختيار من 5 إلى 6 حركات للقيام بدائرة سفلية للجسم، أو يمكنك اختيار عدد قليل لتضمينه في تمرين الجسم بالكامل"، الحركات كلها للجزء السفلي من الجسم وتتطلب الحد الأدنى من المعدات، مما يجعلها مثالية للأشخاص الذين يبحثون عن تمارين لأدائها في المنزل".

ووفقا لـ"ديلي ميل"، تضمنت معدات التمرين الأخرى التي استخدمتها المدربة فائقة اللياقة كرة تمرين وسجادة يوجا، وقدمت بعض الإجابات على أسئلة المتابعين مثل كيفية ممارسة الرياضة أثناء دورتك الشهرية كل شهر وما الذي يجب تناوله كل يوم على الغذاء، للتأكد من أنك تحقق الأهداف الصحية.

تنحيف الجسم دون تضخم

“راشيل” تشير إلى أنه من الممكن تحقيق جسم أكثر رشاقة وأطول دون تغيير الرقم على الميزان أو "تضخيم" أي من عضلاتك الموجودة مسبقًا، وقالت: “بالنسبة لي شخصياً عندما أمارس الكثير من المشي، فإن قدمي تكون أقل نحافة ولكن وزني لا يتغير”.

هل تأكل السكر؟

يمكن تناول السكر كل يوم ولكن باعتدال، مما يعني أن تحاول تناول أطعمة "صحية" بنسبة 80 % من الوقت، وتتيح 20 % من اليوم للاستمتاع، يعتمد الأمر على الممارسة والتحكم ولكن يجب أن يكون مستدام على المدى الطويل ولا يتعين عليك أبدًا اتباع نظام غذائي.

يمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة الطرق الصحيحة التي ينبغى اتباعها للتخلص من السيلوليت دون مغادرة منزلك.

https://videos.dailymail.co.uk/preview/mol/2021/11/29/6841969363077414887/636x382_MP4_6841969363077414887.mp4

مدربة شخصية أستراليا السيلوليت المنزل السكر

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وائل لطفي

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