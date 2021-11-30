الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يكشف سبب نجاح سياسة روسيا فى الشرق الأوسط

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أرجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سبب نجاح سياسة روسيا في منطقة الشرق الأوسط، إلى احترام بلاده للتقاليد والشئون الداخلية الخاصة بدول تلك المنطقة التي أكد على العلاقات الوثيقة والمتزايدة بينها وبين موسكو.

وبحسب ما أوردت وكالة نوفوستي، جاء ذلك في كلمة للرئيس الروسي خلال المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي" المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.

وقال بوتين إن سبب هذا النجاح هو احترام الشركاء أي احترام تقاليدهم ودينهم وتاريخهم والامتناع المطلق عن التدخل في شئونهم الداخلية بل البحث عن نقاط الالتقاء معهم.

وأشار بوتين إلى أن الشرق الأوسط منطقة ترتبط بها روسيا تقليديًا بعلاقات وثيقة جدًا وطيبة.

وأضاف: "أما في العقود الأخيرة من الزمن فقد أصبحت هذه العلاقات أفضل وأكثر براجماتية وفعالية".

واعتبر بوتين أن الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية منذ العام 2011 والمعروفة تحت اسم "الربيع العربي"، لم تجلب للمنطقة سوى المآسي.

وقال: "دعونا نتذكر كيف كان العالم المتحضر أجمع يصفق للربيع العربي قبل عشر سنوات تمامًا. وأين هذا الربيع يا ترى؟ لقد كان كل ما حدث مأساة لا غير. لماذا؟ لأنه كان هناك من بدأ يستغل الصعوبات الموضوعية التي واجهتها بعض البلدان لزعزعة الأوضاع فيها ومن أجل إعادة بناء الحياة في هذه الدول حسب معاييرهم".

وأضاف أن محاولة مماثلة جرت في أفغانستان، في إشارته إلى تدخل الولايات المتحدة وحلفائها في هذا البلد قبل عشرين عامًا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسية روسيا الخارجية منطقة الشرق الأوسط ثورات الربيع العربي مشكلة روسيا

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