الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

برعاية«الأزهر».. حملة تثقيفية لمواجهة العنف الأسري بالإسماعيلية

الازهر
الازهر

 انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات حملة «العنف الأسري وخطره على المجتمع»، بمحافظة الإسماعيلية، بالتنسيق بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والمجلس القومي للمرأة.

من جانبه افتتح  اللواء شريف فهمي بشارة - محافظ الإسماعيلية، فعاليات الحملة، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر والأوقاف والكنيسة وقيادات المجلس القومي للمرأة، والقيادات السياسية، والتنفيذية، والتعليمية، والشعبية بالمحافظة في حضور جماهيري منظم طبقا للإجراءات الاحترازية الصحية.

وأكد المشاركون خلال كلماتهم أن سلوكيات العنف داخل الأسر تعد سلوكيات عامة تعاني منها العديد من المجتمعات، وقد تزايدت خلال السنوات الأخيرة في عدد من الدول، ثم جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لترتفع ممارسات العنف الذي تتعرض له النساء في ظل ظروف الحجر المنزلي، مشددين على ضرورة تكاتف الجهود الداخلية والخارجية للتخلص من كافة أشكال العنف الأسري، بما يسهم في استقرار الأسرة والمجتمع.

تأتي الحملة ضمن احتفالات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والمبادرة العالمية «16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة»، التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، ومن أجل استعادة القيم الأسرية، ونشر الوعي الديني والمجتمعي، والتصدي للظواهر المجتمعية السلبية.

ومن المقرر أن تُجرى لقاءات جماهيرية في قرى المحافظة بشكل عام، والقرى التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ للتوعية بكيفية اختيار شريك الحياة، والتغلب على المشكلات التى تواجه الأسرة؛ سيما العنف الأسري، وأسس الحياة الزوجية السعيدة، بالإضافة إلى تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والهدامة، ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية، ونشر الوعى الديني الوسطي المستنير.    

الأزهر الشريف المجلس القومي للمرأة العنف الأسري وخطره على المجتمع مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية لسيد اللواء شريف فهمي بشار محافظ الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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