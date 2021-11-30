لوكاشينكو يهدد بنشر أسلحة نووية روسية في مينسك

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، أن مينسك ستعرض على موسكو نشر أسلحة نووية على أراضيها في حال نشر أسلحة نووية لحلف الشمال الأطلسي «الناتو» في بولندا.

جاء ذلك في معرض رد لوكاشينكو على سؤال وكالة «نوفوستي» الروسية، حول تصريحات الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرج التي أشار فيها إلى عزم الحلف نشر أسلحة نووية في دول أوروبية حال رفضت ألمانيا ذلك.

وقال الرئيس البيلاروسي وفقا للوكالة: «في تلك الحالة سأعرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إعادة الأسلحة النووية إلى بيلاروس».

ولم يكشف لوكاشينكو عن نوع الأسلحة المحدد الذي يمكن لبلاده أن تستقبله على أراضيها.

وقال: «سنتفق بشأن النوع.. سيكون هو السلاح النووي الأكثر فعالية عند مثل هذا التماس. ونحن في الأراضي البيلاروسية مستعدون لذلك، ذلك أنني لم أدمر شيئا كوني مديرا رشيدا.. كل العنابر قائمة في أماكنها».