الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ضمن فعاليات «القاهرة السينمائي».. بشرى توجه رسالة حب إلى نيللي

بشرى
بشرى

أعلنت الفنانة بشرى، عن حبها الشديد، للنجمة نيللي، خلال الندوة المُقامة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ43، ويديرها الناقد الفني طارق الشناوي.

وقالت بشرى: "منذ الطفولة وأنا أعشق نيللي، هي من حببتني في الفن، وسر نجاحها هو صدقها وإخلاصها".

واختتمت بشرى حديثها عن نيللي، قائلة: “هي جميلة وبسيطة في استقبالها لي وعندما قلت لها: هل تعرفيني؟ فقالت لي عارفاكي ومتابعاكي طبعًا، ثم غنت إحدى أشهر أغانيها في الفوازير”.

وتظهر النجمة نيللي للجمهور للمرة الأولى منذ تكريمها في افتتاح الدورة الحالية والتي قدمها وسلمها جائزة الهرم الذهبي الفنان سمير صبري بعد حوار شيق بين الثنائي.

نيللي الفنانة نيللي الفنانة بشرى بشرى ندوة

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وائل لطفي

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