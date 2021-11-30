ضبط شخص انتحل صفة شُرطي وعطّل السيارات بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط شخص انتحل صفة رجل شرطة يرتدى ملابس شرطة، حال محاولته تعطيل حركة السيارات بالطريق الدائرى بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

وحددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وتضمنت المادة رقم 157 أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

في سياق آخر، تمكن رجال المباحث بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من القبض على عامل؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية ومالية، بمنطقة أوسيم.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغًا يفيد بمقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة؛ بسبب خلافات أسرية ومالية بينهما، إضافة إلى إصابته ابنة خالة القتيلة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة والإحالة للنيابة التي باشرت التحقيق.