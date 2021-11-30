الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص انتحل صفة شُرطي وعطّل السيارات بالقاهرة

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط شخص انتحل صفة رجل شرطة يرتدى ملابس شرطة، حال محاولته تعطيل حركة السيارات بالطريق الدائرى بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

وحددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وتضمنت المادة رقم 157 أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

في سياق آخر، تمكن رجال المباحث بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من القبض على عامل؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية ومالية، بمنطقة أوسيم.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغًا يفيد بمقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة؛ بسبب خلافات أسرية ومالية بينهما، إضافة إلى إصابته ابنة خالة القتيلة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة والإحالة للنيابة التي باشرت التحقيق. 

شرطة الطريق الدائري التجمع الاول ضبط شخص قانون العقوبات المصرى انتحل صفة الوظائف العمومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة بشأن خطف 5 أطفال وهتك عرضهن داخل مدرسة بالمعادى

«أمطار وشبورة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

أساء لمصر.. بلاغ جديد للنائب العام ضد حمو بيكا

موهوبة وشاملة.. نيللي تكشف عن خليفتها في عالم الفوازير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية