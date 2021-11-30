نيللى عن دنيا سمير غانم: تشبهنى فى الغناء والتمثيل

قالت الفنانة نيللي، إن حياتها عادية وطبيعية لا تستدعي أن تجسد في عمل فني كسيرة ذاتية، متابعًة: "مفيهاش حاجة تستدعي أن يتعمل عن سيرة ذاتية أو أن حد يجسد شخصيتي، أنا إنسانة طبيعية لم أحقق إنجازا".

وعند سؤالها عن من يشبها من الفنانات قالت الفنانة نيللي خلال الندوة المقامة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٣ قائلًة: "دنيا سمير غانم موهبة خاصة جدًا".

ندوة الفنانة نيللي

وتظهر النجمة نيللي للجمهور للمرة الأولى منذ تكريمها في افتتاح الدورة الحالية، والتي قام بتقديمها وتسلميها جائزة الهرم الذهبي الفنان سمير صبري بعد حوار شيق بين الثنائي.

ومن المقرر أن يناقشها خلال الجلسة الحوارية بدار الأوبرا المصرية، الناقد الفني طارق الشناوي، وستكون المناقشة متاحة للجمهور العام.

يجدر الإشارة إلى أن الفنانة نيللي أعربت عن سعادتها الشديدة لتكريمها ضمن الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقامة حاليًا بدار الأوبرا المصرية، ووسط حالة من البهجة بين سمير صبري والنجمة القديرة، قالت «نيللي» خلال كلمتها أثناء تكريمها في المهرجان: «أنا سعيدة قوي ومبسوطة جدا وفرحانة قوي، وبجد حصلي الشرف إني أتكرم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي».

وأضافت الفنانة نيللي: «والدي كان مهتم بيا كفنانة، وكنت بأخذ دروس في الباليه والموسيقى وكل الأنشطة الفنية الاستعراضية، وسعيدة بمشاركتي في بدايتي مع الراحل محمد عبدالوهاب وكنت مرهوبة في البداية وأول ما دخل في الشخصية نسيت الرهبة دي».

يجدر الإشارة إلى كان قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تأجيل الجلسة الحوارية للفنانة نيللي ساعتين، والتي حصلت على الجائزة الذهبية لتقام اليوم في تمام الثالثة مساء بدلاً من الواحدة ظهراً، بسبب بعض التعديلات في الجدول والتي جرت مؤخرًا فيه.