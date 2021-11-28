«قوليله يدعيلنا».. دنيا سمير غانم تكشف طلب والدتها الأخير من رشوان توفيق

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة دعم مؤثرة للنجم رشوان توفيق، استرجعت خلالها أحد المواقف المؤثرة التي دارت بينها ووالدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وقت مرضها.

ونشرت دنيا سمير غانم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة للفنان القدير رشوان توفيق وكتبت عليها: “أنا مش هنسي إن مامي في عز تعبها و مرضها قالتلي .. كلمي الحاج رشوان قوليله يدعيلنا أنا و بابي.. وكلمت حضرتك وكنت بعيط غصب عني وأنا بطلب منك تدعيلهم وحضرتك كنت في منتهي الحنية والطيبة”.

واختتمت المنشور قائلة: “أنا بس عايزة أقول لحضرتك إن زعلك مايهونش علينا أبدا وإن كلنا ولادك وبنحبك”.

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز، عن عالمنا يوم السبت الموافق 7 أغسطس الماضي، بعد صراع مع المرض إثر إصابتها بفيروس كورونا لمدة 3 أشهر تقريبًا، ودفنت في مقابر الوفاء والأمل بجوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي يوم الخميس 20 مايو 2021.

تفاصيل مأساة رشوان توفيق مع ابنته

حالة من الجدل أثارها الفنان رشوان توفيق، بعدما كشف عن مأساته وفاجأ جمهوره برفع زوج ابنته الصغرى قضية ضده بمساعدة حفيده، حسبما صرح في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي.

وتضمنت تصريحاته: «عشت حياتى كلها علشانهم وكنت أسلم كل ما أتحصل عليه من أموال لزوجتي الراحلة، وهي اللي كانت تمنحني المصروف، وشالتني في حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمي سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضي».

وتابع: «بعد وفاة ابني توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسي وعشت لأولادي، لكن بعد وفاة زوجتى الحاجة، ومؤخرًا فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتي وحفيدى عليا، بعد التأثير على بنتي بسبب خلافات مادية، ومحاولة للسيطرة على ما أملك رغم أننى لم أحرمهم من شيء طوال حياتى فترة عملي، لتكون هذه أكبر مأساة أعيشها فى حياتى على الإطلاق».

واستطرد بنبرة حزن قائلًا: «بيحاولوا يهدوا بيت الحب اللي بنيته طول عمرى، رغم كل هذا أنا مشفق على ابنتى آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها ودفعها لرفع قضايا على، وأدعو لها بالصحة والهداية».

واختتم الفنان رشوان توفيق: «ما يحدث لى حاليًا يذكرني بقصة عطيل لشكسبير والأمين ياجو التى جسدتها على المسرح، وقصة الملك لير، وما يحدث للناس بسبب الثقة المطلقة في أشخاص لا يصونوها».