نيللى خلال ندوة تكريمها: فيروز مثلى الأعلى.. والكيميا تجمعنى بمحمود ياسين

أكدت الفنانة القديرة نيللي، إن شقيقتها فيروز هي مثلها الأعلى في كل شيء سواء في الفن والحياة؛ لأنها كانت شاطرة جدًا وستظل معجزة الفن.

وأضافت خلال ندوة تكريمها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، أن الفنان الحقيقي يقوم بأداء كل الأدوار، ونصحت الجيل الجديد بثقل موهبته بالدراسة كما نصحت الأطفال بأن يعيشوا سنهم ويهتموا بدراستهم وكذلك الرياضة.

وأردفت نيللي: «السوشيال ميديا وما يحدث فيها الآن خيال علمي تحول إلى حقيقة»، موضحة أنه لا تربطها بها أي علاقة.

وعن اشتراكها مع محمود ياسين في أكثر من عمل، أكدت وجود كيميا خاصة تجمع بينهما، مضيفة أنها التي اختارت لعب دور الشريرة في فيلم «العذاب امرأة» رغم اعتراض ياسين على قيامها البدور؛ لأنه لم يكن متوقعًا أن تخرج تلك الرقة منها هذا الشر.

وتعقد ندوة تكريم نيللي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عقب تكريمها في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

ويدير الحوار الناقد الفني طارق الشناوي، والمناقشة متاحة للجمهور العام.

يشار إلى أن نيللي، فنانة مصرية تعد إحدى أبرز نجمات الأعمال الاستعراضية، وهي تنتمي لعائلة فنية عريقة، إذ أن شقيقتها الكبرى هي النجمة فيروز، التي اشتهرت في السينما المصرية بكونها "الطفلة المعجزة"، وقريبتها هي النجمة الشهيرة لبلية.

وبخلاف انتمائها لعائلة فنية، فإنها تمتعت أيضًا بموهبة كبيرة في الغناء والرقص والتمثيل، ما ضمن لها المشاركة في ما يزيد علي 118 عملا فنيا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

كانت البداية في عمر أربع سنوات، حين جسدت دور الطفلة "منى" من خلال فيلم "الحرمان"، الذي قام ببطولته الفنان الكبير الراحل عماد حمدي، ومن ثم توالت عليها الأعمال خلال فترة طفولتها، من بينها فيلم "عصافير الجنة"، "رحمة من السماء"، "توبة"، "حتى نلتقي".