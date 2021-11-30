الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا: مشروعات «حياة كريمة» ركيزة أساسية لـ«رؤية مصر 2030»

القاضي في اجتماع
القاضي في اجتماع مجلس تنفيذي المحافظة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل إحدى الركائز الأساسية لـ "رؤية مصر 2030"، والتي تعد أجندة وطنية تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، حيث تستند تلك الرؤية على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة"، و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، بأبعادها الثلاثة، وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

SHERDSC_0053
اجتماع مجلس تنفيذي المحافظة

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء  ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.

SHERDSC_0009
اجتماع مجلس تنفيذي المحافظة

وأضاف المحافظ، أن الدولة المصرية بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تسعى دائما الى تحسين الأداء التنموي في كل محافظة، وتعمل على توفير بيئة مناسبة للاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي، والمساهمة في التنمية الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية، بهدف توطين أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

SHERDSC_0046
اجتماع مجلس تنفيذي المحافظة

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء كافة العقبات التي تواجه جميع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بصفة العموم، ومشروعات منظومة القطاع الصحي بصفة الخصوص، وذلك من خلال سرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة للبدء في إنشاء الوحدات الصحية، بالتوازي مع الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير الوحدات الصحية المحدد لها تنفيذ تلك الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد ولمعايير الجودة.

SHERDSC_0043
اجتماع مجلس تنفيذي المحافظة

وأضاف المحافظ، أنه بناءً على التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، فقد تقرر عدم السماح بداية من غدا الاربعاء لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع وفي ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

SHERDSC_0029
اجتماع مجلس تنفيذي المحافظة

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للغير صالحة و تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.

SHERDSC_0038
اجتماع مجلس تنفيذي المحافظة
محافظ المنيا إجتماع المجلس التنفيذي مشروعات مبادرة حياة كريمة إحدي الركائز الأساسية أولويات رؤية مصر 2030 اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

حقيقة وجود أخطاء فى خريطة محافظات مصر بمادة الدراسات لـ«رابعة ابتدائى»

حسم الجدل حول دخول البنوك دون تلقي لقاح كورونا

«فايزر»: لقاحنا ضد متحور «أوميكرون» سيكون متاحًا فى غضون 95 يومًا

متحدث «الوزراء» لـ«الدستور»: لا خدمات حكومية لغير الملقحين بداية من الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش: بوادر مشجعة في اتصالات المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين

الأردن يدين إقدام الرئيس الإسرائيلي على اقتحام الحرم الإبراهيمي

البرلمان العربى يوجه خطابات للأمم المتحدة بشأن اقتحام رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمى