الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أمطار وشبورة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الأربعاء، ستشهد حالة الطقس انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء ومحافظات الصعيد.

 

تعرف على حالة الطقس خلال الايام القادمة

 

وعن سقوط الأمطار، توقعت الهيئة حالة الطقس أن تسقط أمطار غدًا على بعض المناطق، وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وتنشط الرياح ببعض المناطق.

وأشارت الهيئة، إلى أن غدًا الأربعاء، سيكون هناك شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30%.

هذا بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع حدوث اضطراب للملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50-65 كلم/ساعة وارتفاع الموج من 3-4.5 متر.

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أما عن حالة الطقس الخميس والجمعة، قالت هيئة الأرصاد، إنه سيكون شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة 

 

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 23 درجة والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 28 درجة والصغرى 15 درجة.

وأضافت أنه من المتوقع ايضًا سقوط الأمطار على القاهرة والاسكندرية مع شبورة طفيفة، محذرة المواطنين من الشبورة مناشدة السائقين بتوخى الحذر وعدم القيادة على سرعة كبيرة.

 

جنوب سيناء الوجه البحري درجات الحرارة البحر المتوسط قناة السواحل الشمالية القاهرة الكبرى هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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