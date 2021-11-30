أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة.. تعرف على التفاصيل

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك عقب هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة في جميع محافظات الجمهورية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أخبار الطقس وتوقعات درجات الحرارة و خريطة الرياح والأمطار.

آخر أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

يبحث الكثير من المواطنين عن أخبار الجو خاصة إعلان مركز التنبؤات في الهيئة القومية للأرصاد الجوية انخفاض درجات بشكل ملحوظ في جميع أنحاء الجمهورية ليسود طقس معتدل على القاهرة والمحافظات المجاورة لها والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار على محافظة جنوب سيناء فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على جميع محافظات الجمهورية فيما تغلق الإدارة العامة للمرور الطرق السريعة من وإلى الطرق المؤدية للقاهرة بسبب الشبورة المائية لتفادي وقوع حدوث طرق خاصة مع انعدام الرؤية حيث يتم فتح الطرق الساعة السابعة صباحا عقب انقشاع الشبورة ووضوح الرؤية للسائقين.

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات 2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة يوم 30 نوفمبر في القاهرة الصغرى 17 والكبرى 28 وفي محافظات شمال الصعيد الصغرى 14 والكبرى 31 ومحافظات جنوب الصعيد العظمى 35 والصغرى 15 في السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 16 فيما تصل درجات الحرارة يوم 1 ديسمبر في القاهرة الصغرى 16 والعظمى 24 جنوب سيناء الصغرى 18 والعظمى 27 ويوم 2 ديسمبر القاهرة الصغرى 16 والكبرى 23 ومحافظات شمال الصعيد الصغرى 13 الكبرى 23 حيث تشهد جميع المحافظات انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع رياح خفيفة ومتقطعة على أغلب المحافظات بالإضافة إلى شوائب عالقة نهارا على مناطق من القاهرة ومحافظات الصعيد .

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خريطة الرياح والأمطار خلال الأيام المقبلة 2021

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة وخريطة الرياح والأمطار حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاط في حركة الرياح على القاهرة وبعض المحافظات المجاورة لها مع نسبة رطوبة ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار متقطعة خلال طقس الغد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30 %.

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