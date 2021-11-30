الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد قليل.. الحكم على متهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنح أمن دولة طوارئ ، اليوم الثلاثاء، الحكم على متهم بالقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثاني أمن دولة طوارئ، بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات تهم بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهم عدد من التهم أبرزها بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، و مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون.

جماعة إرهابية عقوبة الحكم بيانات كاذبة نشر أخبار

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