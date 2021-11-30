«موطن العجائب».. مجلة أيرلندية ترشح القاهرة ضمن أجمل 10 مدن عريقة عالميا

اختارت مجلة "Ancient Origins" الأيرلندية، المعنية بعلم الحضارات والآثار، مدينة القاهرة ضمن قائمة بأجمل 10 مدن عريقة حول العالم، واصفة إياها بأنها "موطن العجائب" ومنشأ الحضارة المصرية القديمة، وتحتوي على مجموعة لا نهاية لها من المقومات السياحية الرائعة والآثار القديمة، كما دعت قرائها إلى زيارتها واستكشاف الأماكن السياحية والثقافية والتاريخية بها.

وقالت المجلة، إن القاهرة تعد من أقدم المدن حول العالم "التي دائما ما نقرأ عنها في كتب التاريخ ومليئة بالاكتشافات والمواقع الأثرية التي يمكن أن توفر عنصرًا من الإثارة لا يمكن الحصول عليها دون زيارتها فعليا"، مشيرة إلى أن مصر غالبًا ما تكون هي "الخيار الأول في العديد من قوائم البيانات السياحية حول العالم".

- القاهرة مجموعة لا نهاية لها من المشاهد الرائعة والآثار القديمة

وأضافت "القاهرة هي موطن الحضارة المصرية القديمة، وهي عبارة عن مجموعة لا نهاية لها من المشاهد الرائعة والآثار القديمة، ولا تزال القاهرة هي عاصمة البلاد وبداية رائعة للاستكشاف التاريخي والأثري"، لافتة إلى أن القاهرة هي أقرب مدينة موقع مدينة “ممفيس أو منف” القديمة عاصمة مصر الفرعونية القديمة، وواحدة من أهم المواقع الفرعونية في العالم كما كانت معروفة في التاريخ المصري القديم.

وتابعت المجلة الأيرلندية، "القاهرة كانت ولا تزال دائما نقطة ساخنة من النشاط، وواحدة من أقوى المدن القديمة للحضارة المصرية، وكانت تمثل جوهر نشاطها الديني من الفن والثقافة والتجارة والهندسة المعمارية، فهي موطن العجائب من الأهرامات الثلاثة وغيرها من المواقع الأثرية الرائعة".

ولفتت إلى أن أكثر ما يميز القاهرة الكبرى هو وجود الأهرامات ، وخصوصا هرم خوف الشهير (هرم الجيزة الأكبر)، الذي يقع في محافظة الجيزة، على مشارف مدينة القاهرة، قائلة "الأهرامات هي إحدى عجائب الدنيا السبع وموقع يحلم الكثيرون بزيارته إذا سنحت لك الفرصة للمجيء إلى هذا الموقع فلا تفوتها".

وضمت القائمة التي وضعتها المجلة أيضا، مدينة أثينا باليونان، وروما بإيطاليا، وتيوتيهواكان بالمكسيك، ومدينة ماتشو بيتشو في بيرو، وتمبكتو في مالي، وأنغكور وات بكمبوديا، ومدينة تيكال بغواتيمالا.