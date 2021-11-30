الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعتزم إنشاء عدد من السدود بنهاية عام 2035

العراق يعتزم إنشاء
العراق يعتزم إنشاء عدد من السدود

قال وزير الموارد المائية العراقي “مهدي رشيد الحمداني” في تصريح لقناة (السومرية) العراقية : أن هناك مخططات مستقبلية لإنشاء عدد من السدود بنهاية عام 2035.

 

وقال الحمداني:  الحكومة باشرت فعليا من الآن بتنفيذ سد مكحول، وأنه "لا يوجد أي هدر للمياه في شط العرب".

 

يأتي هذا فيما أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل وإصابة خمسة عناصر من البيشمركة بهجوم مسلح في كرميان جنوب السليمانية.


وقال المصدر الأمني : إن "عنصراً من البيشمركة قتل وأصيب أربعة آخرون نتيجة هجوم عناصر داعش الإرهابي على البيشمركة في كرميان".
 

وأضاف المصدر أن "الهجوم كان على لواء ٩ الفوج الأول في البيشمركة".

 

وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني قناة السومرية العراقية السدود العراق

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