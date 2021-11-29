قرار جديد من «التعليم» بشأن الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات

أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين قرارا بشأن الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية.

وقال «حجازي» في خطاب رسمي معمم على المديريات: «في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المتابعة الجادة والمستمرة يرجي موافاتنا بأعداد الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية موزعة على الإدارات التعليمية والمدارس لجميع المراحل الدراسية، وذلك في موعد أقصاه ٤٨ ساعة وتسلم لمكتب نائب الوزير لشئون المعلمين».

يأتي ذلك القرار بعدما حددت وزارة التربية والتعليم في أول العام الدراسي قرارا بربط تسليم الكتب بالمصروفات الدراسية وعدم تسليم الطلاب الكتب الا بعد دفع المصروفات الدراسية.