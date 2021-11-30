إطلالات شتوية بمهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بفستان «محتشم» وجومانا مراد بـ«جامبسوت»

شهد اليوم الرابع من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، والمقام بدار الأوبرا، العديد من الإطلالات التي اتسمت بالأناقة و مواكبة الأجواء الشتوية الحالية.

- إلهام شاهين.. إطلالة شتوية محتشمة

خطفت النجمة الجميلة إلهام شاهين، الأنظار إليها خلال تواجدها على السجادة الحمراء في اليوم الرابع بمهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة مميزة وأنيقة.

و ارتدت النجمة فستانا طويلا باللون الأصفر، مزودا بأكمام واسعة و بحزام عند منطقة البطن، و وصفها الحاضرين بالإطلالة الجذابة والمناسبة للنجمة.

واعتمدت إلهام مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، وسلسلة، ونسقت مع الإطلالة حذاء بنفس اللون.

إلهام شاهين

- جومانا مراد.. "جامبسوت" قطيفة على السجادة الحمراء

خطفت النجمة جومانا مراد، الأضواء بسبب إطلالتها التي تميزت ببعض من الجرأة، خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43.

و أطلت جومانا بـ "جامبسوت" جريء، بقصة "البلاي سوت"، مع بليزر باللون الأسود من خامة القطيفة، بالإضافة إلى قماش شفاف عند منطقة الخصر.

ونسقت مع الإطلالة شعرًا مرفوعًا، بالإضافة إلى حذاء بكعب عالي، فيما اعتمدت مكياجًا قويًا لإظهار الإطلالة المميزة، سواء بالعيون أو الشفاه.

جومانا مراد

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل/ مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

ويعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، و ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF)، لذا فهو يحظى بشعبية كبيرة عالميًا.